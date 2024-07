Na Blejskih dnevih ni manjkalo romantike

V sklopu prireditev Blejsko poletje so potekali tradicionalni Blejski dnevi, na katerih je nastopila tudi glasbenica Maja Keuc, ki je novinarju Alenu Podlesniku v prispevku zaupala, kako ona poskrbi za romantičen večer s svojim izbrancem. "Če je človek pravi, si lahko romantiko kjer koli narediš," je prepričana pevka. Svoje nasvete za romantiko so delile tudi glasbenice Eva, Flora Ema in Maša, ki so nastopile na Blejskem jezeru.