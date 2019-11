Na broadwajskih deskah so premierno prikazali muzikal o Tini Turner. 'She is simply the best' oziroma 'ona je preprosto najboljša' so se strinjali povabljenci, med katerimi so bile tudi Whoopi Goldberg, Oprah in Martha Stewart. Nov muzikal, ki prikazuje življenje zvezdnice od male deklice do velike zvezde, si je prišla ogledat tudi zvezda šova Tina Turner, ki se je ekipi na koncu pridružila na odru.