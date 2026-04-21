Na dan naloženih skoraj 75.000 skladb, ustvarjenih z umetno inteligenco

Podjetje, ki ima sedež v Parizu, je navedlo, da "vsak dan prejme skoraj 75.000 skladb, ki so v celoti ustvarjene z umetno inteligenco, kar predstavlja več kot 44 odstotkov celotne dnevne ponudbe" . Gre za veliko povečanje v primerjavi z lanskoletnimi 10.000 skladbami na dan, je poročala nemška tiskovna agencija dpa .

Kljub poplavi tovrstnih vsebin glasba, v celoti ustvarjena z umetno inteligenco, trenutno predstavlja le majhen delež predvajanj na Deezerju – med odstotkom in tremi odstotki, je še sporočilo podjetje in slednje pripisalo svojim ciljnim protiukrepom.

Deezer, ki velja za pionirja na področju označevanja glasbe, ustvarjene z umetno inteligenco, omenjene vsebine pregledno označuje, jih izključuje iz algoritmičnih priporočil in je tudi prenehal shranjevati visokoločljive različice tovrstnih skladb.

"Glasba, ustvarjena z umetno inteligenco, zdaj ni več le obrobni pojav, in ker se na dnevni ravni nenehno povečuje število tovrstnih skladb, upamo, da se nam bo celoten glasbeni ekosistem pridružil pri sprejemanju ukrepov za zaščito pravic umetnikov in spodbujanje preglednosti za oboževalce," je povedal izvršni direktor Deezerja Alexis Lanternier. Po ocenah poznavalcev bi lahko umetna inteligenca do leta 2028 ogrozila približno 25 odstotkov prihodkov ustvarjalcev glasbe.