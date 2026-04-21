Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Na dan naloženih skoraj 75.000 skladb, ustvarjenih z umetno inteligenco

Pariz, 21. 04. 2026 08.57 pred 8 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Mp3

Francoska platforma za pretočno predvajanje glasbe Deezer je razkrila, da je 44 odstotkov vseh skladb, ki so bile na novo naložene na njeno platformo, v celoti ustvarjenih z umetno inteligenco.

Podjetje, ki ima sedež v Parizu, je navedlo, da "vsak dan prejme skoraj 75.000 skladb, ki so v celoti ustvarjene z umetno inteligenco, kar predstavlja več kot 44 odstotkov celotne dnevne ponudbe". Gre za veliko povečanje v primerjavi z lanskoletnimi 10.000 skladbami na dan, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Platforma za pretočno predvajanje glasbe omenjene vsebine pregledno označuje.
FOTO: Profimedia

Kljub poplavi tovrstnih vsebin glasba, v celoti ustvarjena z umetno inteligenco, trenutno predstavlja le majhen delež predvajanj na Deezerju – med odstotkom in tremi odstotki, je še sporočilo podjetje in slednje pripisalo svojim ciljnim protiukrepom.

Deezer, ki velja za pionirja na področju označevanja glasbe, ustvarjene z umetno inteligenco, omenjene vsebine pregledno označuje, jih izključuje iz algoritmičnih priporočil in je tudi prenehal shranjevati visokoločljive različice tovrstnih skladb.

"Glasba, ustvarjena z umetno inteligenco, zdaj ni več le obrobni pojav, in ker se na dnevni ravni nenehno povečuje število tovrstnih skladb, upamo, da se nam bo celoten glasbeni ekosistem pridružil pri sprejemanju ukrepov za zaščito pravic umetnikov in spodbujanje preglednosti za oboževalce," je povedal izvršni direktor Deezerja Alexis Lanternier. Po ocenah poznavalcev bi lahko umetna inteligenca do leta 2028 ogrozila približno 25 odstotkov prihodkov ustvarjalcev glasbe.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680