Glasba

Na dobrodelnem koncertu zbirali sredstva za Palestino

Ljubljana, 17. 05. 2026 20.04 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović
En dva svetova

Že tretje leto zapored so študenti združili moči in v Kinu Šiška organizirali dobrodelni koncert za Palestino, katerega izkupiček gre družinam v Gazi. Nastopilo je več kot osemdeset slovenskih in tujih glasbenikov, med njimi Joker Out, Zmelkoow in Klemen Slakonja, ki so bili složni: "Ne nasilju."

Študenti različnih ozadij, glasbeniki in pripadniki delavskega razreda so z organizacijo dobrodelnega koncerta in donacijo palestinskim organizacijam želeli pokazati, da tudi običajni ljudje brez politične moči lahko vsaj malo pomagajo in delujejo v skladu s svojimi vrednotami.

Med nastopajočini so bili tudi Astrid z The Scandals.
FOTO: POP TV

Na glasbeno-gledališkem dogodku En dva svetova gre za praznovanje glasbe, kulture in svobode izražanja. Vsi nastopajoči in organizatorji so se odrekli svojemu honorarju za tiste, ki to najbolj potrebujejo. Koncert so izvedli tudi kot komemoracijo za Hind Rajab in na tisoče drugih otrok, ki jih je ubila izraelska vojska.

Med nastopajočimi so bili: Joker Out, Maja Keuc, Batista Cadillac, Leopold I. in Vid Turica, Mali, Eva Hren, Skova in Skovani, Zajtrk, Astrid The Scandals, Bowrain in Ahmad Kollab, KiKi, El Henry & Ali R Taha, Zlatko, Tatovi podob in Tamia Šeme.

"Kot bi želela svet prijeti za ramena in stresti, še posebej nekatere ljudi," nam je povedala Astrid, skupina Zmelkoow pa meni: "Živimo v zelo temačnih časih in namen glasbe je, da osvetli, presvetli dogodke. Kakšni, ki so zelo črni, potem dobijo obliko, čeprav vseh glasba ne more osvetliti."

Joker Out so o sodelovanju na koncertu za nas dejali: "Najmanj, kar lahko storimo, je, da se par sto ljudi zbere na takšnem koncertu in na glas povemo, da to, kar se dogaja, ni v redu."

Izkupiček celotnega dogodka je namenjen organizaciji Medical Aid for Palestinians, ki podpira družine v Gazi, ki še vedno živijo v katastrofalnih razmerah. Dogodek podpira tudi Zavod Voluntariat, ki je bil uradni organizator dogodka.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rock8
17. 05. 2026 20.16
Bravo
