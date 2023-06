Na dražbi bodo ponudili rokopise besedil skupine Queen

Na dražbi v Londonu in na spletni dražbi bodo sicer ponudili skupaj več kot 1500 predmetov iz Mercuryjeve zasebne zbirke, vključno s kostumi in različnimi predmeti. Vsi so bili tri desetletja praktično nedotaknjeni na njegovem nekdanjem domu v zahodnem Londonu. Na dražbo jih daje Mary Austin , ena od glasbenikovih najbližjih prijateljic, ki je zanj skrbela na njegovem nekdanjem domu Garden Lodge. Zanje se nadejajo iztržili približno skoraj sedem milijonov evrov.

Med najpomembnejšimi predmeti zbirke je 15 strani besedil in zapisov glasbe, ki so bili osnova za nastanek Bohemian Rhapsody , ene najbolj priljubljenih pesmi skupine Queen po svetu ter tretjega najbolje prodajanega britanskega singla v zgodovini. Freddie Mercury je za pisanje uporabil črno in modro črnilo ter svinčnik in pisarniški papir zdaj že ukinjene letalske družbe British Midland Airways. Zapisi razkrivajo, da je skladbo sprva nameraval poimenovati Mongolian Rhapsody , nato pa je leta 1991 preminuli glasbenik in tekstopisec na neki točki prečrtal besedo Mongolian in jo nadomestil z Bohemian. Za omenjenih 15 strani se na dražbi nadejajo iztržili do 1,4 milijona evrov.

Med osnutki besedil, ki so na ogled, je tudi devet strani besedil za pesem We Are The Champions, 19 strani za uspešnico iz leta 1976 Somebody to Love in sedem strani za Don't Stop Me Now.

"Spektakularnih nastopov in pesmi Freddieja Mercuryja se upravičeno spominjajo in jih slavijo po vsem svetu," je povedal strokovnjak za knjige in rokopise pri Sotheby's Gabriel Heaton.