Na dražbi kaseta z zgodnjimi posnetki zasedbe Radiohead

Skladbe na kaseti z nasloviPromise Me, Boy In A BoxinThese Chains naj bi po dosedanjih izsledkih nastale, ko so člani današnje skupine Radiohead zaključevali šolanje. V tem času, natančneje leta 1985, so se namreč združili v skupino, ki se je takrat imenovala On A Friday. Ime, ki ga oboževalci poznajo danes, pa je zasedba dobila leta 1991, ko je podpisala pogodbo z založbo EMI.