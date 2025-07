Na dražbi kitara Jimmyja Pagea iz skupine Led Zeppelin.

Kot je Jimmy Page povedal v intervjuju za revijo New Musical Express , ki je takrat organizirala tekmovanje, je sam kitaro kupil v Nashvillu v ZDA za 200 funtov leta 1972. Kitara je eno redkih glasbil, ki je bilo v lasti Pagea in se je sedaj pojavilo na trgu, piše na uradni spletni strani avkcijske hiše v angleškem mestu Corsham. V dražbo so vključili tudi originalni izdaji revije New Musical Express iz let 1974 in 1975, izrezke iz časopisov in podpisano dokumentacijo za prejemnika nagrade.

Tekmovalci so morali ugotoviti, kateri znani kitarist je lastnik šestih izpostavljenih kitar. Zmagovalec tekmovanja je bil Charles Reid, kitaro pa sedaj ponuja družina pokojnega Phila O'Donoghueja, kitarista skupine Wild Angels iz 70. let minulega stoletja, ki jo je leta 1990 od Reida kupil za 2000 funtov.

Page je bil eden od ustanoviteljev britanske rock skupine Led Zeppelin, ki jo je revija Rolling Stone zaradi priljubljenosti in vpliva imenovala za največjo skupino 70. let minulega stoletja. Skupina Led Zeppelin je razpadla leta 1980 po smrti bobnarja Johna Bonhama. Rock skupino sta sestavljala še pevec Robert Plant in bas kitarist John Paul Jones. Med njihove uspešnice sodijo Stairway to Heaven, Rock and Roll, Black Dog, Immigrant Song, Kashmir, Dazed and Confused in Whole Lotta Love.