Medtem ko dopustuje v Palermu, se njen personaliziran avto prodaja za četrt milijona

Ne samo da bodo tokrat prišli na svoj račun ljubitelji jeklenih konjičkov in visokih hitrosti, roke si že manejo tudi številni oboževalci zvezdnice Due Lipa. Na dražbi se je namreč znašlo pevkino luksuzno vozilo, ki so ga v podjetju Porsche dodelali po njenem okusu in je personalizirano. Ima celo ime:"Dua Lipa Rennstall GT3 RS". Tudi vizualno ne gre za klasičen enobarvni avto, pevkin je namreč mešanica turkizne, zelene, rumene in rdeče. Javnost pa ga je prvič videla maja letos na Veliki nagradi Monaka, ko so se na družbenih omrežjih razširile fotografije. Končna dražbena cena naj bi znatno presegla standardno priporočeno maloprodajno ceno GT3 RS, ki znaša četrt milijona evrov. Izkupiček bo v celoti namenjen fundaciji Sunny Hill, ki bo pomagala kosovski kulturi in umetnosti, da se bosta še naprej razvijali.

Dua Lipa v svojem personaliziranem avtomobilu FOTO: Profimedia icon-expand

In medtem ko avtomobilski navdušenci uživajo na dražbi, ki bo trajala vse do konca julija, 29-letna Dua Lipa uživa v zasluženem dopustu. Po zaključku svetovne turneje si je namreč privoščila dopust in te dni živi svoje italijanske sanje sredi Sicilije, natančneje Palerma, z zaročencem Callumom Turnerjem.

