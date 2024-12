Na dražbi prodani dokumenti o pravnih težavah skupine The Beatles

Dokumenti razkrivajo številne zapletene pravne bitke, ki so močno bremenile skupino v času, ko so se spopadali tudi z ustvarjalnimi razlikami, težavami, ki jih prinese zvezdniški status, in ko je bila tu že Yoko Ono , dekle Johna Lennona .

Med dokumenti, odkritimi v omari, kjer so bili shranjeni od 70. let minulega stoletja, so kopije zapisnikov sestankov svetovalca skupine The Beatles, sodnih pisarij in kopija izvirne pogodbe o partnerstvu v skupini iz leta 1967.

Dokumenti med drugim pričajo o tem, da so po smrti menedžerja Briana Epsteina leta 1967 člani skupine prišli do spoznanja, da nimajo pregleda nad financami in da jih preganja davkarija.