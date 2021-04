Na dražbi več kot 1000 osebnih predmetov Janet Jackson

Avkcijska hiša Julien's Auctions bo 14. maja na Beverly Hillsu pripravila tridnevno dražbo, del katere bodo nakit, kostumi in poročna obleka ameriške pevke Janet Jackson. Glasbenica bo s prodajo več kot 1000 kosov iz svoje 40-letne kariere obeležila rojstni dan, ki ga bo praznovala 16. maja. Del izkupička bo šel v dobrodelne namene.

Iz avkcijske hiše so k pevki večkrat pristopili, a je po besedah izvršnega direktorja avkcijske hiše Martina Nolana ta predmete raje shranjevala. Večino minulega leta pa naj bi preživela doma v Londonu s štiriletnim sinom ter usmerjala praznjenje svojih garderobnih omar v Londonu, New Yorku in Los Angelesu.

icon-expand Janet Jackson FOTO: AP

Med predmeti, ki gredo na dražbo, bodo tako pevkina poročna obleka iz skrivnega zakona s plesalcem Renejem Elizondommlajšim iz leta 1991, kostumi s turnej in glasbenih videov, kot so Control, Nasty inWhat Have You Done For Me Lately. Naprodaj bodo tudi vojaški suknjič iz pesmi Rhythm Nation ter nekaj pohištva in nakita, navaja britanski časnik The Guardian. Prav tako bodo na dražbi ponudili futuristične kostume iz glasbenega spota Scream, ki ga je posnela z bratom Michaelom Jacksonom. Video za pesem iz leta 1995 je stal sedem milijonov in bil tedaj najdražji na svetu. Posameznim kosom je pevka dodala osebna sporočila, v katerih se spominja, kaj je nosila in kdaj.

icon-expand Na dražbi bo več kot 1000 pevkinih osebnih predmetov. FOTO: Profimedia

Pred dražbo bodo pevkini kostumi in drugi predmeti na ogled v Londonu, nato pa še v New Yorku in Los Angelesu, še navajaThe Guardian. Janet Jackson je deseta in najmlajša med brati in sestrami slavne družine Jackson. Na turneji Rhythm Nation leta 1990 je dosegla rekord za najbolj uspešen debitantski koncert vseh časov. Prodala je več kot 185 milijonov plošč in ostaja edina ženska ustvarjalka s sedmimi singli z enega albuma, ki so prišli med najboljših pet na glasbenih lestvicah. Izdala je 12 albumov, od katerih so nekateri večkrat dosegli platinasto naklado. The Guardianje pevko opisal kot še vedno vplivno za novo generacijo na pop in R&B sceni. Njena turneja Black Diamond bi morala potekati minulo poletje, a jo je pevka zaradi pandemije morala prestaviti.

icon-expand Na dražbi tudi obleke z njenih največjih turnej in najbolj znanih videospotov. FOTO: Profimedia