Bodo na dražbi prodali najdražjo Princeovo kitaro?

Kitara Cloud 3, ki jo je Prince uporabljal na turnejah, kot so Purple Rain, Parade, Sign of the Times, Lovesexy ter Diamonds and Pearls, je ocenjena na od 372.000 do 560.000 evrov, a bi lahko po pisanju spletnega britanskega časnika The Guardian presegla ocenjeni znesek in postala najdražja Princeova kitara, prodana na dražbi.