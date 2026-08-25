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Glasba

Na dražbo klavir in mikrofon Freddieja Mercuryja

London, 25. 08. 2026 21.58 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A. J. STA
Freddie Mercury (Queen), izrez

Dražbena hiša Propstore bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Macka, ki je vrsto let sodeloval s skupino Queen, in njegovega sina Freddieja mlajšega. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki ju je uporabljal Freddie Mercury, ter njegova rokopisna osnutka pesmi.

Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz münchenskega studia Musicland, na katerega je Freddie Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen, tudi skladbe Crazy Little Thing Called Love. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa velja za najpomembnejši predmet, povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke leta 2023. Njegova vrednost je ocenjena med 200.000 in 400.000 funti (230.000 in 460.000 evri).

Freddie Mercury
Freddie Mercury
FOTO: Profimedia

Na dražbi bodo ponudili tudi mikrofon AKG C414 EB, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov v studiu Musicland. Macku je bil pri srcu, saj je omogočal zajem Mercuryjevega vokalnega razpona in značilnih večplastnih harmonij, in ga je uporabljal ves čas sodelovanja s skupino Queen. Mikrofon bodo ponudili z originalno torbico Sennheiser in rdečim kablom XLR, njegova vrednost pa je ocenjena med 40.000 in 80.000 funti.

Zbirka vključuje tudi zgodnji delovni rokopisni različici besedil, ki ju je Mercury napisal za skladbi My Love Is Dangerous in Let's Turn It On; obe skladbi sta z njegovega edinega solo studijskega albuma Mr. Bad Guy iz leta 1985. Osnutka, ki vključujeta vrstice, ki jih Mercury pozneje ni uporabil v pesmih, ponujata vpogled v njegov ustvarjalni proces.

Besedilo pesmi My Love Is Dangerous s prvotnim naslovom Dangerous ima na hrbtni strani tudi ročno zapisane akorde, medtem ko skladba Let's Turn It On nosi krajši delovni naslov Turn It On. Njuna vrednost je ocenjena med 3000 in 6000 ter med 1500 in 3000 funti. Na dražbi pa bodo ponudili tudi plišastega medvedka, ki ga je Mercury podaril družini Mack; ocenjen je med 800 in 1600 funti. Pred dražbo bodo predmeti od 23. do 27. septembra na ogled v hotelu The Cumberland v Londonu.

Kot je pred dražbo povedal Mack, Mercury ni bil le sodelavec in tesen prijatelj, v marsičem je bil del njihove družine. Poleg neštetih ur, ki sta jih skupaj preživela pri ustvarjanju glasbe v studiu Musicland, je njegov dom v Münchnu postal kraj, kjer je lahko pobegnil pred pritiski slave, se sprostil in bil preprosto to, kar je.

"Zame ni bil nikoli zvezdnik, bil je stric Freddie - preživljal je čas s Freddiejem mlajšim, igral namizni tenis s sinom Julianom in z nami praznoval družinske rojstne dneve," je Mackove besede navedla dpa.

Frontman Queenov Freddie Mercury na znamenitem dobrodelnem koncertu Live Aid.
Frontman Queenov Freddie Mercury na znamenitem dobrodelnem koncertu Live Aid.
FOTO: Profimedia

Kot je še povedal, so predmete skrbno ohranili več desetletij, ne zaradi njihove vrednosti, temveč zaradi spominov, s katerimi so povezani. Zdaj pa menijo, da je napočil čas, da v njih uživajo in jih cenijo tudi drugi. Izrazil je upanje, da bodo oboževalcem ponudili vez ne le z Mercuryjevo "izjemno umetniško nadarjenostjo, temveč tudi s toplim, zabavnim in dobrosrčnim človekom, ki smo ga imeli čast poznati".

Dražba bo potekala 1. in 2. oktobra.

Razlagalnik

Freddie Mercury, rojen kot Farrokh Bulsara, je bil legendarni britanski pevec, tekstopisec in klaviaturist, najbolj znan kot frontman rock skupine Queen. Znan je bil po svojem izjemnem vokalnem razponu, ki je segal čez štiri oktave, in svojem teatralnem odrskem nastopu. S skupino Queen je ustvaril nekatere najbolj prepoznavnih himen v zgodovini rock glasbe, kot so 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You' in 'Don't Stop Me Now'. Njegova sposobnost mešanja različnih glasbenih žanrov, od opere in disca do hard rocka, je močno vplivala na razvoj popularne glasbe in ga utrdila kot enega največjih zabavljačev vseh časov.

Studio Musicland je bil znamenit snemalni studio v Münchnu, ki ga je v 70. letih 20. stoletja ustanovil italijanski producent Giorgio Moroder. Nahajal se je v kleti hotela Arabella in je postal svetovno znan po svoji vrhunski opremi in inovativnem zvoku. V tem studiu so poleg skupine Queen snemali številni legendarni glasbeniki in skupine, kot so Led Zeppelin, The Rolling Stones, Elton John in Electric Light Orchestra. Studio je imel ključno vlogo pri razvoju elektronske plesne glasbe in disco produkcije, saj je Moroder tam eksperimentiral z novimi sintetizatorji in studijskimi tehnikami.

Večplastne harmonije so tehnika snemanja, pri kateri se več vokalnih ali instrumentalnih posnetkov nanese drug na drugega, da se ustvari bogat, poln in skoraj orkestralen zvok. Skupina Queen je to tehniko dovedla do popolnosti, zlasti Freddie Mercury, Brian May in Roger Taylor, ki so s svojimi glasovi ustvarjali kompleksne akorde. V pesmih, kot je 'Bohemian Rhapsody', so uporabili na stotine posameznih vokalnih posnetkov, ki so bili skrbno zloženi skupaj, kar je ustvarilo edinstven 'zborovski' učinek, ki ga je bilo v živo skoraj nemogoče poustvariti brez studijskih trikov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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