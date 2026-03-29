Na dražbo legendarni predmeti iz sveta heavy metala

Najbolj dragocen predmet na dražbi pa bo kitara gibson les paul iz leta 1974, ki jo je lani preminuli Ace Frehley uporabljal na odru in v studiu. Njeno vrednost ocenjujejo med 400.000 in 600.000 ameriških dolarjev oziroma 346.440 in 519.660 evrov.

"Bil je neverjetno navezan na to kitaro ... to je del njegove zgodovine," je na medijski predstavitvi dražbe v Londonu ta teden povedal izvršni direktor in soustanovitelj dražbene hiše Julien's Auctions Martin Nolan. Na dražbi se bodo prodajale tudi kitare, na katere sta igrala Kirk Hammett iz Metallice in soustanovitelj skupine Motley Crue Mick Mars.

Izbrani predmeti bodo do 13. aprila na ogled v londonskem Hard Rock Cafeju, zatem jih bodo 27. aprila preselili v Hard Rock Cafe v Tokio. Dražba Music Icons, na kateri bo po Nolanovih navedbah na voljo več kot 700 predmetov, bo potekala 29. in 30. maja v Hard Rock Cafeju na Times Squareu v New Yorku.