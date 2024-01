Na dražbo osnutek besedila pesmi Lovely Rita skupine The Beatles

Besedilo je napisano z nalivnikom na list papirja, iztrgan iz zvezka s spiralno vezavo. Nekaj besed je prečrtanih, dopisane so pripombe in alternativne različice. List je naprodaj uokvirjen, skupaj s sliko naslovnice albuma Sgt. Pepper in ploščico zlate barve, na kateri med drugim piše Lovely Rita by Paul McCartney. "Takšne stvari se na trgu ne pojavljajo zelo pogosto, in ko se, niso vedno tako pomembne," je povedala Susan Benne, ki vodi Ameriško združenje prodajalcev starih knjig (Antiquarian Booksellers' Association of America – ABAA), ki pripravlja februarski dogodek.