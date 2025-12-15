Naslovnica
Na Evroviziji bo prihodnje leto sodelovalo 35 držav

Ženeva, 15. 12. 2025 18.27 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Evrovizija v Baslu

Na prihodnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja prihodnje leto na Dunaju, bo sodelovalo 35 držav, so danes sporočili organizatorji. Pet držav je napovedalo, da bo tekmovanje bojkotiralo zaradi udeležbe Izraela, po nekaj letih odsotnosti pa se vračajo Bolgarija, Romunija in Moldavija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Seznam radiotelevizijskih postaj, ki bodo tekmovale na Evroviziji, je danes v Ženevi objavila Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in sporočila, da jih bo 35 poslalo pesmi in izvajalce na Dunaj.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo 70. izdajo tekmovanja bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze, Bolgarija, Romunija in Moldavija pa se na tekmovanje vračajo po treh, dveh oziroma enem letu odsotnosti.

"Medtem ko se pripravljamo na praznovanje 70. obletnice tekmovanja za pesem Evrovizije, ostaja to kraj, kjer se prepletajo glasovi, kulture, jeziki in glasba. Kjer lahko ljudje iz različnih okolij pokažejo, da je v težkem svetu mogoč boljši svet," je v izjavi dejal direktor Evrovizije Martin Green.

Dodal je še, da je vrnitev Bolgarije, Romunije in Moldavije živ opomnik o trajni moči Evrovizije in tega, kaj resnično pomeni biti združen z glasbo.

JJ
JJ
FOTO: AP

Na letošnjem tekmovanju v Baslu v Švici je tekmovalo 37 držav, zmagal je predstavnik Avstrije JJ s pesmijo Wasted Love.

Da bo Izrael prihodnje leto lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku meseca v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.

evrovizija tekmovanje pesem države

