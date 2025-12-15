Na Evroviziji bo prihodnje leto sodelovalo 35 držav

Seznam radiotelevizijskih postaj, ki bodo tekmovale na Evroviziji, je danes v Ženevi objavila Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in sporočila, da jih bo 35 poslalo pesmi in izvajalce na Dunaj.

Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo 70. izdajo tekmovanja bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze, Bolgarija, Romunija in Moldavija pa se na tekmovanje vračajo po treh, dveh oziroma enem letu odsotnosti.

"Medtem ko se pripravljamo na praznovanje 70. obletnice tekmovanja za pesem Evrovizije, ostaja to kraj, kjer se prepletajo glasovi, kulture, jeziki in glasba. Kjer lahko ljudje iz različnih okolij pokažejo, da je v težkem svetu mogoč boljši svet," je v izjavi dejal direktor Evrovizije Martin Green.

Dodal je še, da je vrnitev Bolgarije, Romunije in Moldavije živ opomnik o trajni moči Evrovizije in tega, kaj resnično pomeni biti združen z glasbo.