Glasba

Na Evroviziji Boy George, varnostni načrt kljub razmeram ostaja nespremenjen

Dunaj, 23. 03. 2026 10.08

K.Z. STA
Boy George

Britanski pop zvezdnik Boy George se bo na letošnji Evroviziji na odru pridružil predstavnici San Marina, italijanski pevki Senhit. Evrovizijska polfinala v avstrijskem glavnem mestu Dunaj bosta 12. in 14. maja, finalni večer, ki bo prinesel novega evrovizijskega zmagovalca, pa bo 16. maja.

46-letna italijanska pevka Senhit, ki je San Marino zastopala že leta 2011 in 2021, bo letos nastopila skupaj s 64-letnim frontmanom skupine Culture Club s pesmijo Superstar. Med sanmarinskim evrovizijskim izborom se je Boy George pojavil le prek videa, kar je sprožilo ugibanja, ali se bo maja Evrovizije udeležil v živo.

Boy George bo del evrovizijske točke pevke Senhit, ki bo zastopala San Marino.
FOTO: Profimedia

Avstrijska radiotelevizija ORF, ki je gostiteljica tekmovanja, je medtem sporočila, da kljub trenutni vojni na Bližnjem vzhodu za zdaj ne vidi potrebe po zaostritvi varnostnih ukrepov v času evrovizijskega dogodka.

"Varnostni načrt je žal že prilagojen trenutnim svetovnim razmeram," je povedal izvršni producent Michael Krön in dodal, da so to vprašanje že obširno obravnavali z Evropsko radiodifuzno zvezo in sodelujočimi delegacijami. Varnostni načrt tako vključuje preglede, podobne tistim na letališčih, v dvorano pa ne bo dovoljeno prinesti torb.

Evrovizija bo letos na Dunaju.
FOTO: Profimedia

Med nastopajočimi državami na Evroviziji je tudi Izrael. Njegov predstavnik Noam Bettan bo s skladbo Michelle nastopil v prvem polfinalnem večeru. Zaradi izraelske vojaške operacije na območju Gaze bo več držav, med njimi Slovenija, bojkotiralo letošnje glasbeno tekmovanje.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sl0venc
23. 03. 2026 10.32
Kar pišite Avstrijcem, da naj bojkotirajo to pro-židovsko sranye, imenovano eurovision song contest.
