Na Evroviziji Boy George, varnostni načrt kljub razmeram ostaja nespremenjen

46-letna italijanska pevka Senhit , ki je San Marino zastopala že leta 2011 in 2021, bo letos nastopila skupaj s 64-letnim frontmanom skupine Culture Club s pesmijo Superstar . Med sanmarinskim evrovizijskim izborom se je Boy George pojavil le prek videa, kar je sprožilo ugibanja, ali se bo maja Evrovizije udeležil v živo.

Avstrijska radiotelevizija ORF, ki je gostiteljica tekmovanja, je medtem sporočila, da kljub trenutni vojni na Bližnjem vzhodu za zdaj ne vidi potrebe po zaostritvi varnostnih ukrepov v času evrovizijskega dogodka.

"Varnostni načrt je žal že prilagojen trenutnim svetovnim razmeram," je povedal izvršni producent Michael Krön in dodal, da so to vprašanje že obširno obravnavali z Evropsko radiodifuzno zvezo in sodelujočimi delegacijami. Varnostni načrt tako vključuje preglede, podobne tistim na letališčih, v dvorano pa ne bo dovoljeno prinesti torb.