Na Evroviziji nas bo zastopala Raiven

V boj za kristalni mikrofon pošiljamo Raiven, ki bo tekmovala s pesmijo v slovenščini. Tako kot lani je tudi letos Televizija Slovenija izvedla interni izbor, tokrat s pomočjo glasov mednarodne strokovne komisije. Največje glasbeno tekmovanje na svetu, ki ga vsako leto spremlja na milijone gledalcev, se bo odvijalo med 7. in 11. majem 2024.

icon-expand Barve Slovenije bo na Evroviziji, ki se bo med 7. in 11. majem 2024 odvijala v švedskem mestu Malmö, zastopala Raiven. FOTO: Tjaša Barbo

S kakšnim odnosom pristopaš k svoji evrovizijski misiji kot nekdo, ki so ga nekateri že nekajkrat hoteli videti na evrovizijskem odru, zdaj pa se bo to končno zgodilo? Mislim, da bo moj nastop prišel ob pravem času v moji karieri. Ko sem se prvič predstavila na Emi, sem bila stara 19 let, na odru Evrovizije bom stala z 28 leti in moja glasba se je od takrat do danes zelo razvila, prav tako moj pristop k ustvarjanju nastopa. Pridobila sem na svoji pevski kondiciji, kar se mi za tak nastop zdi izredno pomembno. Kako osebno gledaš na to, da tokrat ne gre za izbor ljudstva, temveč strokovne javnosti, podobno kot Joker Out lani? Slovenci imamo drugačen okus za glasbo od preostalih držav Evrope, zato me to ne skrbi. Vesela sem, da je stroka prepoznala kvaliteto v moji glasbi. Tako bom lahko svojo kreativno energijo, ki bi jo sicer porabila že za nastop na Emi, usmerila v nastop na Evroviziji. Z opernim konceptom nas je že leta 2007 dokaj uspešno zastopala Alenka Gotar, je pesem nastala z mislijo, da gre na Evrovizijo, torej je ustvarjena namensko ali si izhajala predvsem iz sebe, neobremenjena z vso "kuhno", ki se potencialno lahko dodaja na evrovizijskem odru in za njim? Moja pesem ne bo odpeta z "operni nastavkom", če lahko temu rečemo. Vsebovala bo elemente klasične glasbe, nikakor pa je ne bi označila za nekakšen operni "crossover" žanr. Pesem, s katero se bom predstavila na Evroviziji, ni bila ustvarjena namensko za Emo oz. Evrovizijo. Ko se je ponudila priložnost za sodelovanje, sem pobrskala po svojem prihajajočem EP-ju Sirene in se mi je Veronika zdela najbolj primerna.

icon-expand Raiven FOTO: Tjaša Barbo

Doslej si poskušala trikrat, 2016, 2017 in 2019, pristala si na 2. ali 3. mestu. Bi se, če bi bilo možno, želela predstaviti pred Evropo s katero od preteklih pesmi, ali verjameš, da bo prav nova skladba tista, ki bo evropsko občinstvo najbolj prepričala? Še vedno imam rada vse skladbe, s katerimi sem se predstavila na Emi, je pa Veronika moja daleč najljubša. Verjamem, da bo prepričala tiste, ki se bodo poistovetili z njenim sporočilom in ki jim je tak žanr glasbe blizu. Dejstvo je, da si tako pri domačih kot tujih oboževalcih Evrovizije "top izbira", se zavedaš, da moraš zadovoljiti določena pričakovanja, ali zadovoljiš najprej sebe in šele potem vse druge? Še noben glasbenik na Evroviziji ni zadovoljil okusa vseh in dvomim, da bom jaz izjema. Verjamem, da vsak avtor ali pevec želi najprej zadovoljiti sebe. To je pravzaprav nujno. Na odru ne moraš "prodati" nečesa, za čimer sam ne stojiš. Ne občinstvu dati nečesa, česar sam nimaš. Evrovizija je šov v pravem pomenu besede, kaj je zate "tisto pravo", morda magično razmerje med kvaliteto pesmi in interpretacije na eni strani ter vizualno podobo in šovom na drugi? Oboje je enako pomembno. Ljudje nimamo samo ušes in izjave, kot so: Dober pevec ne potrebuje cirkusa na odru, se mi zdijo smešne. Ne razumem, zakaj bi se ta dva aspekta med seboj izključevala. Evrovizija je šov. Ni pa samo šov. Dobra pevska tehnika je v večini primerov predpogoj, da se pevec sploh pojavi na takem odru. Kakšno strategijo boš ubrala drugo leto, ko se boš imela priložnost predstaviti pred celotno Evropo? Joker Out so svojega jokerja zelo dobro unovčili ... Nimam posebne strategije. Vem pa, katere dele svoje osebnosti in odrske persone želim poudariti, da bo moje sporočilo lažje prišlo do poslušalcev. Lahko že kaj namigneš, kaj, poleg opere, bo vsebovala tvoja pesem, ki jo boš razkrila 20. januarja, morda harfo, kaj drugega ...? Kot sem že omenila, ne bi rekla, da bo operni stil petja vodilni del moje pesmi. Navdih za besedilo je zgodba Veronike Deseniške.

icon-expand Raiven FOTO: Tjaša Barbo

Spomnimo, tudi skupina Joker Out je bila izbrana interno, fantje pa so se Evropi predstavili v slovenščini. Kljub končnemu 21. mestu, ki je pustil grenak priokus, so glasbeniki osvojili srca evropskih oboževalcev. Ker se zavedajo, da je treba železo kovati, dokler je vroče, se že vse od nastopa na velikem evrovizijskem odru niso ustavili. Fantom energijo za turnejo po Evropi dajejo prav njihovi oboževalci, ki so zanje pripravljeni storiti marsikaj, tudi peti v slovenščini.