Na EXIT prihajajo Black Eyed Peas, Gucci Mane, Carl Cox, Tom Morello in Bonobo

Festival EXIT je najavil prvih 24 imen, ki bodo navduševala julija prihodnje leto na Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu v Srbiji. EXIT, ki bo potekal pod sloganom "Skupaj prebudimo naše supermoči", bo gostil svetovno znane ikone pop kulture Black Eyed Peas, ustanovitelja globalnega trap zvoka Gucci Mana in enega najbolj inovativnih kitaristov na svetu ter gonilno silo skupine Rage Against the Machine, Toma Morella!

Naslednja edicija festivala EXIT bo potekala od 10. do 14. julija 2024 na Petrovaradinski trdnjavi, dan pred uradnim festivalskim začetkom pa bo rezerviran za poseben nastop Starseeds Takeover na odru Tesla Universe. Organizatorji so že sporočili prva imena, ki bodo v Novi Sad znova privabila množice, poleg Black Eyed Peas, Gucci Mana in Toma Morella pa na Mts Dance Areno prihaja najbolj priljubljen DJ vseh časov, za mnoge simbol te industrije – Carl Cox, pridružili pa se mu bodo vrhunski Bonobo, berlinski DJ in producent Klangkuenstler, Sama' Abdulhadi, Barry Can't Swim, Franky Wah in Mene. Na Tesla Universe odru bodo nastopili vodilni umetniki nove generacije; Kenya Grace in Iniko, megapopularna britanska skupina Rudimental, pop in soul senzacija John Newman, neustavljivi The Exploited, avstralski vizionar Dub FX, hitmejkerji Willy William, Ian Asher in Steve Angello ter vodilna regionalna senzacija Joker Out. Prva imena odra Visa Fusion so grška zasedba Villagers of Ioannina City in češka synth-pop zasedba Lakeside X, "hud" zvok pa na Explosive oder prinaša švicarska trash metal sestava Coroner in švedska death metal skupina Nemesis.

V Srbijo prvič prihajajo Black Eyed Peas. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Ikone pop kulture, ki slavijo kot ena najbolje prodajanih skupin vseh časov, Black Eyed Peas, prvič prihajajo v Srbijo! Ustvarjalci brezčasnih R&B, hip hop in plesnih himn, kot so My Humps, Pump It, I Gotta Feeling in Boom Boom Pow, so se zapisali v zgodovino kot eni redkih izvajalcev, ki so hkrati zasedli prvo in drugo mesto na lestvici Billboard Hot 100, njihove nedavne uspešnice, kot sta Girl Like Me in Don't You Worry s Shakiro, pa so utrdile njihov status brezčasnih svetovnih zvezd, ki bodo nedvomno navdušile celotno občinstvo festivala EXIT! Na glavni oder Tesla Universe prihaja tudi svetovni zvezdnik Gucci Mane, eden ključnih igralcev, ki je poskrbel, da je trap postal prevladujoča glasbena zvrst današnjega časa. Njegova armada oboževalcev šteje več kot štirideset milijonov sledilcev na družbenih omrežjih, predvajanja njegovih pesmi pa se štejejo v desetinah milijard! Album Everybody Looking in singel Black Beatles sta osvojila vrhove Billboardove lestvice, njegov vpliv med največjimi svetovnimi zvezdami pa se lahko meri tudi po njegovem sodelovanjem z velikani, kot so The Weeknd, Drake, Lil Wayne, Chris Brown, Selena Gomez, Mariah Carey, Usher, Bruno Mars in številni drugi. Prvič bodo s Petrovaradinske trdnjave grmeli rifi kultnega songa Killing in the Name, neposredno od Toma Morella, soustanovitelja in glavnega avtorja večine albumov Rage Against the Machine. Eden najbolj inovativnih kitaristov današnjega časa v svoji bogati karieri združuje impresivno serijo sodelavcev, kot so RZA, GZA, Wu-Tang Clan, The Prodigy, Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Bring Me the Horizon in Chris Stapelton. Njegova sodelovanja prikazujejo žanrsko pestrost, z nekonvencionalnimi tehnikami igranja, edinstvenim glasbenim izražanjem in značilno uporabo efektov pa ustvarja lasten zvok, ki združuje rock, rap in elektronske elemente.

Nastopil bo Tom Morello, kitarist skupine Rage Against the Machine. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

"Tu moraš vrteti glasbo neposredno iz svoje duše, da si to, kar si, in to je na Exitu res nekaj posebnega!" je nekoč dejal Carl Cox, po mnenju mnogih največji DJ vseh časov, simbol tega poklica in kralj elektronske glasbene scene, ki se po petih letih vrača na Mts Dance Areno s triurnim setom! Njegov finale na Mts Dance Areni leta 2009 in nastop desetletje kasneje sta ostala v spominu kot ena najbolj nepozabnih setov v zgodovini elektronske scene, prihodnje leto, pa bo prvi dan festivala ta živa ikona znova stopila pred "najbolj eksplozivno občinstvo", kot ga je Cox osebno označil v enem od številnih intervjujev, v katerih je govoril o Exitu!

Carl Cox: "Tu moraš vrteti glasbo neposredno iz svoje duše, da si to, kar si, in to je na Exitu res nekaj posebnega!" FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Na željo številnih oboževalcev Bonobo, maestro združevanja različnih glasbenih žanrov in headliner največjih svetovnih festivalov, prvič prihaja v Srbijo. Za seboj ima kar pet nominacij za grammyja, od tega dve samo letos, pohvali se lahko z nastopom pred dvema milijonoma ljudi v okviru turneje Migration leta 2017, istoimenski LP pa je osvojil sam vrh Billboardove lestvice najboljših plesnih albumov. Na Mts Dance Areni bo nastopil tudi britanski producent in DJ Barry Can't Swim, KlangKuenstler bo prvi dan festivala prinesel duh najboljšega berlinskega clubbinga, za odlične sete pa bodo poskrbeli tudi Sama' Abdulhadi, Franky Wah in Mene.

Tudi Bonobo bo prvič stopil pred EXIT publiko. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Na glavni oder pa prihajajo tudi vodilni izvajalki nove generacije Kenya Grace in Iniko, energični kolektiv Rudimental, ki se je z uspešnicama Feel The Love in Waiting All Night zavihtel v sam vrh svetovne glasbene scene, ter britanska pop in soul senzacija, "težka" več kot dve milijardi predvajanj, John Newman. Divji kitarski zvok na odru Tesla Universe prinašajo neustavljivi The Exploited, ki se jim pridružuje tudi avstralski vizionar Dub FX. Za največje plesne uspešnice bodo poskrbeli Willy William, Ian Asher in Steve Angello, domače barve pa bo zastopala vodilna regionalna senzacija Joker Out!

Kenya Grace je ena od vodilnih izvajalk nove generacije. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand