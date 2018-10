Na Exit prihajajo The Cure!

Eden največjih bendov v zgodovini popularne glasbe, legende gotskega rocka, prvaki post-punka, kralj melanholije in še česa, The Cure, prihajajo na festival Exit v Novem Sadu. Potem, ko so letos s kar 65 tisoč obiskovalci razprodali koncert v londonskem Hyde parku, se rock giganti odpravljajo na jubilejno in morda tudi zadnjo turnejo s katero bodo obeležili 40 let glasbenega obstoja. V reviji New Musical Express so njihov nedavni koncert označili kot čisto perfekcijo in jih poimenovali za "božanske genije".

"Vsako leto, že od začetkov festivala, smo skupini The Cure pošiljali ponudbe za nastop, in letos, ko so skoraj največji v karieri, se oni javijo nam," je Dušan Kovačevič, eden od ustanoviteljev festival Exit, povedal na novinarski konferenci in tako dal vedeti, da ni bilo ravno lahko priti do njih. Glasbeni kritikDraga Ambozić je k temu še dodal, da je to neverjetna novice in da gre zagotovo za enega najpomembnejših nastopov v zgodovini festivala.

Glede na to, da bo skupina nastopila na le nekaterih evropskih festivalih in da poznavalci pravijo, da bodo vstopnice za njihov nastop v letu 2019 med najbolj zaželenimi, je Exit zagotovo prava poletna destinacija. Frontman benda Robert Smith je s svojimi kompanjoni v Sloveniji nastopil leta 1989 v Hali Tivoli, v naši bližini so bili še leta 2016 na Dunaju, zdaj pa je očitno na vrsti Novi Sad.