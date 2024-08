Na Festival Ljubljana prihaja sloviti glasbenik Paquito D'Rivera

"Ta dežela je drugačna vsakič, ko pridem. In vsakič je boljša in boljša in boljša. Prvič, ko sem bil tu, vam moram povedati, da ko smo odigrali, je bilo vse tako grdo, hotel in vse, da smo se odločili še isto noč vrniti. Potem smo se vrnili po koncu komunizma in je bilo videti, kot bi nekdo prižgal luč. Zdaj vsakič, ko se vrnem, je videti, kot da je več in več luči. Še dekleta so lepša," je povedal saksofonist in klarinetist Paquito D'Rivera.