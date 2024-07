Na festival Pivo in cvetje se radi vračajo tudi glasbeni izvajalci

Festival Pivo in cvetje se je poslovil do prihodnjega leta. Če potegnemo črto, je obiskovalcem ponovno ponudil malo morje glasbenih izvajalcev, vremenskih pojavov, piva in seveda cvetja.

Tudi drugi dan festivala je postregel z raznolikom programom in kakšno stopinjo manj, a samo v vremenskem smislu. "Definitivno se sem vračajo, vračamo in vsako leto prihajajo novi," je povedal Matjaž Jelen iz skupine Šank Rock. Z njim se strinja tudi Tokac, pevec skupine Dan D. "To je kampiranje, druženje ob tabornem ognju, ki vsako leto sem pripelje mlade po duši. Potem je tu par dni rock'n'rolla in vsi se imajo fino, potem gredo pa nazaj na delo in so spet vsi tečni," se je pošalil.

In kljub temu da gre za najstarejši festival pri nas, se še vedno najde kdo, ki ga ni izkusil kot obiskovalec. No, tistim, ki so stali na odru, lahko pogledamo skozi prste. "Nikoli nisem bila tu zasebno. Ampak sama se vedno zabavam. Ponavadi še malo ostanem ali pa pridem prej. Danes smo prišli kar pet ur prej, da smo imeli tonsko vajo in se malo podružili. Bil je krasen dan," je bila pred koncertom dobro razpoložena tudi slovenska glasbena diva Helena Blagne.