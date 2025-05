Na festivalih kot je Spring Break v študentskih letih žurala tudi Hamo in Tokac

Na tisoče mladih iz Slovenije bilo je te dni na misiji žurerskega maratona v hrvaški Istri. V Lanterni pri Poreču so študenti in mladi po srcu nabirali zagon za izpitno obdobje, ki sledi po vedno prekratkih prvomajskih počitnicah. Študentski ritem žuranja zahteva tempo od svita do zarje, nekateri v hrvaški Istri blestijo na turnirjih v odbojki, drugi v pivskih turnirjih, glasba vseh žanrov pa je na voljo tako podnevi, kot ponoči.

"Zjutraj gremo na jogo, potem pa se naš dan začne," nam je povedala ena od obiskovalk, druga pa dodala: "Vedno je super, vsi se imamo fajn in se poznamo, tako da je vrhunsko."

Nastopi z lepo kuliso narave pa so posebni tudi za nastopajoče, med katerimi sta bila tudi Hamo in Tokac.

"Meni so to najboljši špili, ne vem še za Spring Break, ker midva sva bolj intimna. Takšna muzika paše v to okolje oziroma midva jo bova priredila, da bo pasala, " nam je pred koncertom povedal Matjaž Šalehar-Hamo, Tomislav Jovanović-Tokac pa je dodal: "Zagotovo se drugače odzivaš, če si v takšnem ambientu."

"To so ta leta, ki si jih bodo zapomnili, zakaj jih torej zdaj usmerjati, saj jih bodo že skozi življenje," o zabave željni mladini pravi Tokac, Hamo pa je priznal, da je tudi sam v študentskih letih rad obiskoval podobne festivale, kot je Spring Break: "Ko sem bil študent, sem bil na takšnih žurih, ampak se žal popolnoma nič ne spomnim, tako da nimam nekih nasvetov, se mi pa zdi v redu. Danes nismo tukaj zato, da bi bili pametnejši, bodimo kakšen dan bolj neumni, saj tudi to prav pride. Ko sva bila midva še študenta, na takšnih festivalih ni bilo joge, samo jogi."

Oba sta nam povedala, da so takšni festivali že nekaj časa njuna stalnica, a na njih že od nekdaj stojita na odru, ne toliko pod njim.