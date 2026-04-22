Glasba

Na festivalu BBC Proms tudi glasba iz filmov o Jamesu Bondu

London, 22. 04. 2026 18.45 pred 1 uro 1 min branja 0

STA K.A.
Na festivalu BBC Proms tudi glasba iz filmov James Bond.

Festival BBC Proms bo letos ponudil tudi glasbo iz filmov o Jamesu Bondu in klasike progresivnega rocka. To bo novost siceršnjega programa orkestrskih koncertov, opernih del in solističnih nastopov. V osmih tednih se bo zvrstilo 86 koncertov, ki bodo v Londonu, Gatesheadu, Bristolu, Middlesbroughu, Sunderlandu in Moldu, med nastopajočimi pa bodo tolkalka Evelyn Glennie, sopranistka Louise Alder in pianistka Yuja Wang.

Med vrhunci bosta praznovanje stoletnice rojstva Milesa Davisa in spomin na Benjamina Brittna ob 50-letnici njegove smrti. Sezona, ki se bo začela 17. julija, bo obsegala tudi poklon Disneyjevemu skladatelju Alanu Menkenu. Na sporedu bo tudi svetovna praizvedba novega koncerta, ki ga je pianist in skladatelj Gwilym Simcock napisal za Shekuja Kanneh-Masona, Jess Gillam in Bena Goldscheiderja deset let po tistem, ko so jih odkrili na tekmovanju BBC za mlade glasbenike.

FOTO: Profimedia

Orkester Metropolitanske opere iz New Yorka bo na BBC Proms debitiral s koncertoma, posvečenima Mahlerju in Straussu, skupina iz Južne Afrike Ladysmith Black Mambazo pa bo spomnila na album Graceland Paula Simona ob njegovi 40-letnici. Progresivnemu rocku bo namenjen 18. julij, ko bo v novih orkestralnih aranžmajih mogoče slišati uspešnice skupin, kot so Genesis, Emerson, Lake Palmer in Jethro Tull. Med drugim pa bo letošnji festival spomnil tudi na zapuščino legendarnega soul glasbenika pri založbi Motown Marvina Gayeja.

Preberi še Izraelski maestro o trpljenju v Gazi: 'Če ne želite politike, lahko zapustite dvorano'

Festival bo letos zabeležil svojo 131. izvedbo ter 99 let, odkar ga pripravlja in prenaša BBC. Za celotno sezono je na voljo več kot 300.000 vstopnic.

