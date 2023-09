Na festivalu Burning Man ujetih 70.000 ljudi, ena oseba umrla

Na festivalu Burning Man v ameriški zvezni državi Nevada je zaradi obilnih padavin ujetih približno 70.000 ljudi, ena oseba pa je umrla. Policija je že začela s preiskavo smrti, katere okoliščine za sedaj niso znane. Na tisoče ljudi ostaja ujetih na dogodku, potem ko je slabo vreme spremenilo tla v globoko, spolzko blato. Ceste na in z območja festivala so zaprte, saj vozila komajda vozijo po njih.

Na festivalu Burning Man, ki poteka v puščavi Black Rock, je običajno suho in prašno, letošnjo edicijo festivala pa je močno zaznamovalo vreme. Zaradi obilnega deževja je namreč na območju festivala ostalo ujetih več tisoč obiskovalcev, ena oseba pa je umrla. V izjavi za javnost je urad šerifa okrožja Pershing dejal, da "trenutno preiskuje smrt, ki se je zgodila med deževjem", in da je bila družina osebe že obveščena.

Močno deževje je ljudem otežilo odhod z vozili, šerifov urad pa je dejal, da so poskusi tega še poslabšali blatna tla. "Zraven mene je bilo parkirano vozilo osebe, ki je hotela oditi. Pridobila je šest centimetrov, preden je nehala zarivati kolesa v blato," je za BBC povedal novinar USA Today Trevor Hughes, ki je na festivalu. Dodal je, da so tla tako razmočena, da je v dveh urah uspel prehoditi tri kilometre. "To blato je v bistvu alkalijski prah, ki je, ko je suh, trd kot beton, vendar ko pade malo dežja, se spremeni v spolzko, blatno zmešnjavo," je dejal Hughes in dodal: "Voda nima kam iti, ne more se vpiti in ne more odteči. Zato kar stoji."

icon-expand Festival Burning Man FOTO: AP

Po napovedih pričakujejo še več dežja, zato oblasti opozarjajo, da bo morda minilo nekaj dni, preden se bodo tla dovolj posušila, da bodo ljudje lahko odšli. Zaradi tega jim je bilo naročeno, naj varčujejo s hrano, vodo in gorivom. Tudi festivalska stranišča niso v uporabi, pravijo, saj službena vozila ne morejo voziti po blatu in jih prazniti. Na festival je prispelo več kot 70.000 ljudi, natančno število tistih, ki so tam ostali ujeti, pa ni znano. Ameriški DJ Diplo je na X, nekdanjem Twitterju, zapisal, da sta s komikom Chrisom Rockom prehodila osem kilometrov do ceste, od koder so ju nato odpeljali oboževalci. Organizatorji dogodka so poskrbeli, da bodo avtobusi pobirali ljudi s ceste in jih odpeljali v mesto Reno.

