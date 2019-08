Na festivalu Sziget tudi do pol milijona ljudi

Kar nekaj Slovencev se na festivalu Sziget v Budimpešti druži z različnimi narodnostmi – od Južne Koreje in Nove Zelandije do Amerike. Sziget je eden največjih festivalov v Evropi, ki v sedmih dneh gosti tudi do pol milijona ljudi. Na otoku sredi Donave ni nikoli dolgčas. Prizorišč je namreč kar 70, poleg glavnega odra in nekaj manjših pa je festival obiskovalcem ponujal tudi različne aktivnosti.