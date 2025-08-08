Svetli način
Na festivalu Sziget tudi številni Slovenci

Budimpešta, 08. 08. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 56 minutami

Eva Mavrič , K.Z.
Začel se je festival Sziget, eden izmed največjih glabenih dogodkov v Evropi, na katerem tudi letos pričakujejo več kot 500 tisoč obiskovalcev. Festival, ki ga krasi unikatna lokacija na otočku sredi reke Donave, tudi zaradi svoje bližine, vsako leto pritegne številne Slovence, v Budimpešti pa je tudi naša Eva Mavrič.

"Vse, kar pričakujeva, so kaos, brilijantnost in popolna norija," sta o svojih pričakovanjih na festivalu povedali britanski obiskovalki.

Festival Sziget vsako leto v Budimpešto privabi več kot pol milijona ljudi. No, na tem otoku, znanem tudi kot Otok svobode, se zabavajo tudi številni Slovenci, med njimi tudi znani obrazi.

"V bistvu sva letos prvič tukaj, prišla sva pogledat, če je res tako dobro," nam je povedala pevka Ines Erbus, ki je v Budimpešto prišla v družbi Davida Amara. "Ines je noro, noro zaljubljena v Seana Mendesa," nam je razkril ta, ona pa je dodala: "Ne vem, katera ni." Amaro pa je o nastopu še povedal: "Tako da je bilo zelo lepo gledati cel ta nastop, predvsem to profesionalnost in doživetje na odru."

"V drugo smo na Szigetu, tu smo s kolegi iz Nemčije, prišli smo žurat," pa je povedal Slovenec, ki je prav tako na festivalu, obiskovalka pa je razkrila: "Jaz sem najbrž že šestič, tukaj je res dobra energija, različni odri so, več različnih ljudi lahko srečaš, vsi so drugače oblečeni, sproščeni, tako da je res luštno."

"Ljudje se pridejo zabavati, pozabiti na skrbi, mene je najbolj navdušila predvsem ta masa ljudi, res jih je veliko in to te potegne notri, to ti da tisto energijo," pa je naši novinarki še povedala Erbus.

