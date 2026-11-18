Med nastopajočimi so še Sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves, Primal Scream in vzhajajoča zvezda Adéla. Vstopnice za novo edicijo so bile pred mesecem razprodane v zgolj 42 minutah. Ker si je festival vzel leto dni odmora in se vrača po letu 2025, organizatorji poudarjajo, da so se s seznamom nastopajočih zelo potrudili.
Med debitanti na Glastonburyju sta tudi pionirja elektronske glasbe Kraftwerk, prihaja še kanadska skupina Angine de Poitrine, ki je pritegnila pozornost s svojim progresivnim rock zvokom in kostumi s pikami, rap legendi De La Soul in Mike D ter pop provokatorka FKA Twigs.
"Veseli smo, da se po enem letu vračamo in smo vam po mirnem obdobju pred zimo lahko ponudili vpogled v to, kaj lahko pričakujete na Glastonburyju 2027 z izborom neverjetnih izvajalcev," je dejala organizatorka Emily Eavis. "Komaj čakamo, da se junija srečamo na Worthy Farm, kjer bomo zasluženo uživali!" je še dodala.
Vrata festivala se bodo odprla 23. junija, na prizorišču pa pričakujejo 200.000 oboževalcev. Prvi nastopajoči bodo na oder stopili dva dni pozneje, ko se uradno začne dogajanje, kot glavna zvezda večera pa bo na odru stal Sam Fender, ki bo na festivalu nastopil drugič. Prvič je bil leta 2022, ko je ogreval občinstvo pred Billie Eilish; ko je na tisoče ljudi skupaj z njim pelo njegovi uspešnici Seventeen Going Under in Hypersonic Missiles, pa je le s težavo zadrževal solze. Kot poroča BBC, naj bi britanski glasbenik tik pred Glastonburyjem izdal novi album.
Več nastopajočih naj bi objavili kmalu po novem letu, Eavis pa je že zanikala govorice, da naj bi med njimi bili tudi Madonna in skupina Oasis.
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