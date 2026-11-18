Med nastopajočimi so še Sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves, Primal Scream in vzhajajoča zvezda Adéla. Vstopnice za novo edicijo so bile pred mesecem razprodane v zgolj 42 minutah. Ker si je festival vzel leto dni odmora in se vrača po letu 2025, organizatorji poudarjajo, da so se s seznamom nastopajočih zelo potrudili.

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Med debitanti na Glastonburyju sta tudi pionirja elektronske glasbe Kraftwerk, prihaja še kanadska skupina Angine de Poitrine, ki je pritegnila pozornost s svojim progresivnim rock zvokom in kostumi s pikami, rap legendi De La Soul in Mike D ter pop provokatorka FKA Twigs. "Veseli smo, da se po enem letu vračamo in smo vam po mirnem obdobju pred zimo lahko ponudili vpogled v to, kaj lahko pričakujete na Glastonburyju 2027 z izborom neverjetnih izvajalcev," je dejala organizatorka Emily Eavis. "Komaj čakamo, da se junija srečamo na Worthy Farm, kjer bomo zasluženo uživali!" je še dodala.