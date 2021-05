Na Hrvaškem že junija pričakujejo koncerte na prostem

Koncerti na prostem brez upoštevanja distance in brez nošenja mask? Pri sosedih jih lahko pričakujemo že naslednji mesec. Tako pravi hrvaška ministrica za kulturo, a bo veliko odvisno tudi od precepljenosti. Do sedaj je na Hrvaškem veljala omejitev 500 oseb na koncertih na prostem ter 250 v zaprtem prostoru. Pri naših južnih sosedih so lansko poletje sicer dovolili koncerte s 1000 poslušalci na prostem, letos pa stavijo na testiranja in organizacijo koncertov po zgledu testnih dogodkov v Barceloni in Liverpoolu, kjer so znanstveniki beležili zelo malo primerov obolelih po tovrstnih družabnih dogodkih.

icon-expand Koronavirus pasica nova FOTO: 24ur.com