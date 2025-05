Na Irskem pozvali k bojkotu Evrovizije. Kaj to pomeni za irsko izvajalko?

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa so protestniki pred radiotelevizijo RTE mahali s palestinskimi zastavami in nosili transparente, na katerih je med drugim pisalo "takoj morate bojkotirati Izrael" .

Pozvali so, naj Irska bojkotira letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije ter spomnili, da je približno 70 nekdanjih tekmovalcev Evrovizije pozvalo Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), naj iz glasbenega tekmovanja izključi izraelsko javno radiotelevizijo Kan . Opozorili so tudi, da je EBU leta 2022 iz tekmovanja izključila rusko javno radiotelevizijo.

Že pred tem se je v petek več protestnikov zbralo pred BBC-jevim studiem v središču Belfasta, kjer so prav tako pozvali k bojkotu Evrovizije, na katero sicer Velika Britanija pošilja skupino Remember Monday s pesmijo What the Hell Just Happened?.

Na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo potekalo med 13. in 17. majem v švicarskem Baslu, se bo letos predstavilo 37 držav. Izrael bo zastopala 24-letna Juval Raphael s pesmijo New Day Will Rise.