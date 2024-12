Na koncertu Joker Out v Novi Gorici tudi oboževalke iz Milana

Kljub dejstvu, da so zadnji dve leti fantje iz skupine Joker Out zelo priljubljeni, tako v tujini, kot doma, dodajajo, da so oboževalci, ki pristopijo do njih, vedno spoštljivi in prijazni. "Vedno si radi vzamemo čas, da naredimo kakšno fotko, da kaj podpišemo," so dejali fantje na koncertu v Novi Gorici, ki je pokala po šivih. Tja so prišle tudi oboževalke iz Milana, nekatere so pod odrom kampirale že od dopoldanskih ur.

Pevec Vladimir Čadež iz zasedbe Romantico acustico je z zasedbo povezan predvsem zaradi sinov, ki so oboževalci. "Jaz sem stara garda, ampak oni so zdaj slovenski Rolling Stones." Ker pa Gorica, obe Gorici, v letu prevzemata štafeto evropskega mesta kulture, nas v letu 2025 čaka še nekaj tudi glasbenih presežkov, kar potrjuje tudi novogoriški župan, ki poleg že znanih imen, med katerimi so Sting, Alanis Morissette, Robbie Williams in 30 Second to Mars obljublja še številna druga.