Na Kongresnem trgu odmevale čudovite arije Jonasa Kaufmanna

Na odru Kongresnega trga je stala glavna zvezda letošnjega Ljubljana Festivala - nemški operni pevec Jonas Kaufmann. Priljubljeni tenorist se lahko pohvali s številnimi vrhunskimi nastopi v najsijajnejših operah in dvoranah po svetu - med drugim je imel čast nastopiti tudi v londonski Kraljevi operi in slavil uspeh v kar dveh znamenitih operah, newyorški Metropolitanski in Sidneyski. Vrhunskega pevca je težko pričakovalo tudi slovensko občinstvo, zato ni nič čudnega, da so njegov nastop pospremili z glasnim aplavzom.