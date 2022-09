Na Festivalu Ljubljana Alamut skupine Laibach

Pri Festivalu Ljubljana so zapisali, da "se v Laibachovem Alamutu ideje radikalnega nihilizma prepletajo s klasično perzijsko poezijo, ki se zliva z minimalističnimi, na iranski tradiciji temelječimi orkestrskimi barvami". Peklenski mehanizem glavnega junaka Bartolovega romana Hasana ibn Saba po njihovih besedah "odzvanja v industrijskem principu delovanja orkestra in Laibachovem edinstvenem zvoku" .

Laibach - The Sound of Music

Osrednji lik Alamuta Vladimirja Bartola in Laibachovega Alamuta je heretik Hasan ibn Saba, karizmatični verski in politični vodja Ismaelitov ter ustanovitelj skrivnostne islamske sekte Asasinov. Kot samooklicani prerok je v 11. stoletju iz gradu Alamut vodil sveto vojno proti Seldžuškemu cesarstvu. Geslo "Nič ni resnično, vse je dovoljeno" je najvišje načelo Ismaelitov in osrednja ideja romana, ki je nastal v duhu takratnega evropskega makiavelizma in vzpona fašizma. Bartol je v romanu problematiziral mehanizme propagande, s čimer se v svoji več kot 40-letni zgodovini ukvarja tudi Laibach.

K izvedbi je vodila kopica naključij. Povod za sidranje ideje o Alamutu je bilo srečanje skupine Laibach s prevajalcem angleške oz. ameriške izdaje Bartolovega romana Michaelom Bigginsom in z založnikom Markom Whitom, ki sta med romanom in skupino videla mnogotere podobnosti. Do naslednjega križanja poti je prišlo na gostovanju skupine v Severni Koreji, ko so jih gledalci po koncertu izzvali z vprašanjem, kje bo njihov naslednji projekt, na katero so dobili improviziran odgovor, da bo to nastop v Teheranu. Tretjič so se z romanom na daleč srečali v gledališkem projektu Tako je govoril Zaratustra, ko je skupina predelovala ideološko ozadje Nietzschejevega filozofskega dela, ki delno sega v zgodovinsko Perzijo, so člani skupine zapisali o genezi projekta.