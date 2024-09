Na Ljubljana Festivalu glasbeni zvezdi z Londonskim simfoničnim orkestrom

Prvi večer gostovanja Londonskega simfoničnega orkestra, ki bo 28. avgusta v Cankarjevem domu, bodo obiskovalci poslušali Koncert za violino in orkester Edwarda Elgara in Simfonijo št. 1 Gustava Mahlerja. V vlogi solistke bo nastopila norveška violinistka Vilde Frang, ki je ena vodilnih svetovnih glasbenic mlajše generacije. Leta 2012 je soglasno prejela nagrado za mlade umetnike Credit Suisse, svoj prvenec pa je posnela z Wiener Philharmoniker (Dunajskimi filharmoniki). Glasbenica, ki je znana po svojem izvrstnem zvoku in virtuoznosti, redno nastopa z vodilnimi svetovnimi orkestri in dirigenti. Za svoje posnetke založbe Warner Classics je prejela številne nagrade: classic BRIT, Edison klassiek, echo, gramophone za posnetek violinskih koncertov E. W. Korngolda in B. Brittna, diapason d'or, grand prix du disque in nemško Schallplattenpreis. Zanimivo je, da igra na violino Rode Guarnerius iz leta 1734, nekoč pa so nanjo igrali slavni virtuozi, kot so Pierre Rode, Norbert Brainin in Kyung Wha Chung.