Na Ljubljana Festivalu odzvanjali ritmi Franka Zappe

Obstajajo oboževalci Zappe, obstajajo pa tudi... "Rodil sem se na rojstni dan Franka Zappe.- Kaj? - Rojen sem 21. decembra tako kot on. In če že govorimo o popolnosti - Zappa je bil perfekcionist - uspelo mi je, da sem dobil hčer na svoj rojstni dan, kar je zahtevalo veliko usklajevanja," je dejal dirigent Jonathan Stockhammer in dodal: "Zelo ga spoštujem, njegova glasba je resnično izjemna. Njegov talent ni poznal meja."

Na začetku Zappa ni znal brati notnih zapisov in kljub temu postal glasbena ikona s 62 izdanimi albumi."To je zgolj eden izmed pristopov. Če imaš posluh, talent in si kreativen, najdeš načine da pustiš pečat. Glasba Franka Zappe, ne zveni kot priredba drugih in tega mu izobrazba ne bi mogla dati," je povedal Stockhammer."Bil je človek, ki si je strastno prizadeval, da ni sprejemal kompromisov v življenju in v glasbi," je dejal pevec Blaž Šef."Pogosto uporabljam njegov stavek: "Utihni in igraj kitaro," je dejal kitarist Vlatko Stefanovski.

V Križankah so pri nas prvič zazvenele priredbe z njegovega zadnjega albuma. Dan z njim pa bi vsak od njih preživel malo drugače."Medtem ko vadi oziroma dirigira, usmerja en komorni orkester, kot je danes tukaj," je povedal Blaž Šef. "Z njim bi se najprej pogovarjal o kitarah in o balkanski glasbi," je dejal Stefanovski. "Užival v posedanju z njim in ga opazoval, kako igra na kitare," je strnil Jonathan Stockhammer.