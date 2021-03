Na Ljubljana festivalu tudi Placido Domingo in Ana Netrebko

Kot so zapisali organizatorji, bodo z rezidenčnim festivalskim orkestrom Slovenske filharmonije in Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija nastopila odmevna imena operne glasbe. Tako bo med drugim nastopil Placido Domingo , ki ga bosta na odru spremljali priznani sopranistki Sabina Cvilak in Saioa Hernandez iz Španije.

V načrtu sta tudi dva koncertna večera v izvedbi svetovno priznanih solistov: pianistke argentinsko-dalmatinskega rodu Marthe Argerich, ki jo bosta z orkestrom Slovenske filharmonije spremljala maestro Charles Dutoitin predstavnik ruske glasbene šole pianist Arkadij Volodos. "Z izvedbo monumentalnih glasbenih del za klavir bosta z obiskovalci delila svojo brezhibno tehniko in neomejeno virtuoznost, ki ju v kombinaciji z neverjetnim občutkom za ritem, barvo in poezijo naredita za pripovedovalce vrhunskih zgodb ter neskončne zvočne impresije," so zapisali organizatorji festivala.