Na Ljubljanskem gradu razstava plakatov ob 40-letnici skupine Laibach

V galeriji na Ljubljanskem gradu je od danes na ogled razstava plakatov 'Laibach: Svoboda vodi ljudstvo', ki obeležuje 40 let delovanja legendarne skupine. V tem času so za koncerte, gledališke predstave, filme in razstave skupine Laibach nastali številni plakati. Izbor izpostavlja osnovne značilnosti delovanja skupine na področju vizualne umetnosti. Razstavo si bo mogoče ogledati do začetka novembra.

Skupina Laibach že od ustanovitve leta 1980 ustvarja likovna in vizualna dela, in sicer plakate, slike, lesoreze, instalacije, videe, performanse in umetniške revialne projekte, za katere se je prijel izraz Laibach Kunst.To pojmovanje po besedah kustosinje razstave Lilijane Stepančič zaznamuje samosvoj ustvarjalni retroavantgardni princip, ki je nastal s kompleksnim prepletom nove podobe neoekspresionizma, postkonceptualnih praks, pankovskega načina dela 'naredi-sam' in heartfieldovskega kolažiranja."Iz te nevarne mešanice je zrasel specifični laibachovski vizualni izraz, ki sloni na eksplozivni apropriaciji popularnih podob, pripadajočih raznim kulturnim okoljem z največkrat nasprotujočimi si ideologijami, kot so križ, skodelica kave, kovinar, jelen, bobnar," so njene besede povzeli na spletni strani zavoda Ljubljanski grad.

icon-expand Skupina Laibach se ob glasbi izraža tudi s pomočjo vizualne umetnosti. FOTO: Miro Majcen

V produkciji Laibach imajo posebno mesto plakati. Njihovo osnovno nalogo pritegniti pozornost javnosti, so člani skupine povsem osvojili in jo nadgradili, tako da niso samo posredniki informacij o dogodku, temveč so komentar družbenega dogajanja. Ta dvojna vloga je bila navzoča že na njihovih treh inavguracijskih plakatih, s katerimi so leta 1980 napovedovali prireditev Alternativa slovenski kulturi v trboveljskem Delavskem domu, v katerem naj bi imeli svojo prvo razstavo in koncert. Vendar so bili ti plakati za Jugoslavijo ekscesni, v okoliščinah po smrti njenega dolgoletnega vodje Josipa Broza Tita pa eksplozivni. Črni križ, ki suvereno zavzema ves prostor plakata, industrijski delavec z vihtečim kladivom in dve figuri v bojnem spopadu, od katerih ena dviguje nad drugo nož, so vsebovali toliko nedorečenih in dvoumnih pomenov, da jih je bilo treba umakniti, prireditev pa odpovedati, o čemer so se razpisali mediji in problematizirali poseganje oblasti v umetniško ustvarjanje.