Na newyorški dražbi več predmetov slavnih glasbenikov

Za kitaro Erica Claptona Martin D-45 iz leta 1968, ki je osrednji predmet dražbe pod naslovom Icons & Idols: Rock 'N' Roll , si pri avkcijski hiši Julien obetajo iztržiti med 265 tisoč in 442 tisoč evrov. Pa še to je po besedah direktorja hiše Martina Nolana zelo nizka ocena. Trenutno gredo predmeti na umetniških dražbah za med, je poudaril Nolan pred dražbo, na kateri bodo v petek in soboto ponudili okoli tisoč predmetov.

Šestinsedemdesetletni Clapton je na omenjeno kitaro igral leta 1970 na prvem koncertu skupine Derek and The Dominos. Zasedbo je ustvaril sam Clapton, z njo pa je med drugim izvajal uspešnico Layla. Na dražbi bodo ponudili tudi osnutek za to pesem, za katerega si obetajo med 26 in 44 tisoč evrov.

Naprodaj bo tudi rokopis pesmi Kurta Cobaina, med drugim Come As You Are in About A Girl, besedila katerih je napisal kar na prt. Pod pesmi se je sicer uradno podpisal s članoma Nirvane Davom Grohlom in Kristom Novoselicem.