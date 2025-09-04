Na obisku pri Saši Lešnjek: učenci so se vrnili k pouku petja

Po ulicah se spet sliši glasba. Ne samo v učilnice, učenci so se namreč vrnili tudi k svojim najljubšim obšolskim dejavnostim. "Doma sem tolikokrat rekla, komaj čakam, da grem k Saši nazaj peti," je dejala učenka Karolina.

Saša Lešnjek je glasbenica, ki poučuje petje že šest let. Ima skupino srednješolk in osnovnošolk, mi pa smo se ji pridružili na prvi vaji s Karolino po poletju."Začnemo z dihalnimi vajami, da sploh spoznamo inštrument. Pri petju je seveda malo drugače kot pri klavirju, kjer rečeš, no, to je ta tipka in tako zazvoni, to pa je v bistvu naše telo," je povedala pevka. "Peti sem začela pri kakšnih šestih letih, ampak samo malo doma za zabavo, potem pa so mi pri kakšnih desetih letih tudi starši rekli, naj grem poskusiti," je dodala nadobudna pevka Karolina.

Starši izbirajo med pevskimi zbori, javnimi ali zasebnimi glasbenimi šolami."Tam je velikokrat tako, da starši otroke nekako silijo, da hodijo v glasbeno šolo, njim pa to mogoče ni toliko v interesu, tukaj pa je ravno nasprotno, da imajo otroci tako močno željo, da se hočejo učiti peti," je dejala Lešnjek."Tvoj glas sprejme takšnega, kakršen je, ne glede na to, ali je tih ali glasen. Ona ti bo rekla, kaj bi ti rada pela, in res se mi zdi, da vse svoje učenke tako posluša," je dodala Karolina."Ena učenka mi je prišla reči, da vedno s takim veseljem odide s teh ur, da je tako mirna, tako vesela," je ponosno povedala Saša Lešnjek.

Za mnoge učenke in učence to ostane zgolj hobi in se s petjem ne ukvarjajo profesionalno, a je ta aktivnost še kako uporabna pozneje v življenju. "Da se znajo v bistvu postaviti zase, da se znajo postaviti na odru, da imajo razne govorne nastope in tako naprej. In v bistvu opazovati jih, kako rastejo kot osebe – to je res nekaj najlepšega."