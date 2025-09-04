Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Na obisku pri Saši Lešnjek: učenci so se vrnili k pouku petja

Ljubljana, 04. 09. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , E.K.
Komentarji
2

Poletje je mimo in šolske klopi ponovno polnijo otroci, ki se vračajo tudi k svojim najljubšim obšolskim dejavnostim. Mnogi so se z velikim veseljem vrnili k pouku petja, kjer se učijo ne le tehnik, temveč tudi pridobijo samozavest in se učijo izražanja. V svojo učilnico nas je povabila pevka Saša Lešnjek, h kateri se nadvse rade vračajo njene učenke, med njimi tudi nadobudna Karolina.

Po ulicah se spet sliši glasba. Ne samo v učilnice, učenci so se namreč vrnili tudi k svojim najljubšim obšolskim dejavnostim. "Doma sem tolikokrat rekla, komaj čakam, da grem k Saši nazaj peti," je dejala učenka Karolina.

Saša Lešnjek je glasbenica, ki poučuje petje že šest let. Ima skupino srednješolk in osnovnošolk, mi pa smo se ji pridružili na prvi vaji s Karolino po poletju."Začnemo z dihalnimi vajami, da sploh spoznamo inštrument. Pri petju je seveda malo drugače kot pri klavirju, kjer rečeš, no, to je ta tipka in tako zazvoni, to pa je v bistvu naše telo," je povedala pevka. "Peti sem začela pri kakšnih šestih letih, ampak samo malo doma za zabavo, potem pa so mi pri kakšnih desetih letih tudi starši rekli, naj grem poskusiti," je dodala nadobudna pevka Karolina.

Starši izbirajo med pevskimi zbori, javnimi ali zasebnimi glasbenimi šolami."Tam je velikokrat tako, da starši otroke nekako silijo, da hodijo v glasbeno šolo, njim pa to mogoče ni toliko v interesu, tukaj pa je ravno nasprotno, da imajo otroci tako močno željo, da se hočejo učiti peti," je dejala Lešnjek."Tvoj glas sprejme takšnega, kakršen je, ne glede na to, ali je tih ali glasen. Ona ti bo rekla, kaj bi ti rada pela, in res se mi zdi, da vse svoje učenke tako posluša," je dodala Karolina."Ena učenka mi je prišla reči, da vedno s takim veseljem odide s teh ur, da je tako mirna, tako vesela," je ponosno povedala Saša Lešnjek.

Za mnoge učenke in učence to ostane zgolj hobi in se s petjem ne ukvarjajo profesionalno, a je ta aktivnost še kako uporabna pozneje v življenju. "Da se znajo v bistvu postaviti zase, da se znajo postaviti na odru, da imajo razne govorne nastope in tako naprej. In v bistvu opazovati jih, kako rastejo kot osebe – to je res nekaj najlepšega."

Saša Lešnjek Glasba učiteljica petje pevka
SORODNI ČLANKI

Skupina Fehtarji, Saša Lešnjek in Luka Sešek s harmoniko obiskali Luko Dončića

Omar Naber: Nisem kriv za razhod Alexa Volaska in Saše Lešnjek

Komponist Alex Orange ustvaril novo božično pesem One More Christmas Night

Saša Lešnjek z možem posnela karantenski videospot

Saša Lešnjek v novi pesmi o naključni ljubezni

Zaradi gromozanske meduze mladoporočenca nista šla v vodo ves teden

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jurist
04. 09. 2025 15.30
fajn, da ima tako reklamo pa to.
ODGOVORI
0 0
MC King
04. 09. 2025 14.52
+1
Se pridem učit solo petja in trenirat prepono.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256