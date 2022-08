Eden izmed največjih in najbolj priljubljenih festivalov v Evropi, Sziget, je v madžarsko prestolnico ponovno privabil več deset tisoč obiskovalcev. Kot vsako poletje je mali otoček sredi Donave postal dom številnim zabave željnim, na odru so stali zvezdniki svetovnega kova – od Justina Bieberja in Due Lipa do Calvina Harrisa in Steva Aokija.