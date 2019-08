Na petem festivalu Avsenik 20.000 ljubiteljev narodno zabavne glasbe

Glasbena družina Avsenik ima letos veliko razlogov za praznovanje. Mineva namreč 90 let od rojstva Vilka in Slavka, Slavkov vnuk Sašo s svojim ansamblom praznuje 10 let, poleg tega pa bo potekal že peti festival Avsenik. Med mnogimi slovenskimi in tujimi izvajalci bodo stalnica vseh treh večerov seveda tudi Gregor, Sašo in Monika Avsenik. Do zdaj se je festivala udeležilo že 20.000 navdušencev.