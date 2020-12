Na planincah sončece in pa tudi opojen disco-soul sije

Slovenija kot svet v malem: Kranj se ziba v seksi ritmih, Ljubljana uživa pod težo eksperimentov, Velenje pa se že prebuja s travmo.

1. LEYA LEANNE FT. ERV - Sede

Sproščena house-soul vibracija ima na tudi na Gorenjskem lepo tradicijo. Leya Leanne jo namensko podaljšuje in razvija. Nov štart rosno mlade glasbenice bi lahko čez čas postal zaznavna prelomnica - na bolje, vedno na bolje. Song Sedeprav lepo teče in, kaj ne, sede, v vseh pomenih. Zasnova in predvsem izvedba instrumentala za Leyinim pohvalno karakternim vokalom je dovolj intrigantna. Nenavsezadnje je tudi kontrast med poletnim vzgibom pesmi in skalnatim gorovjem za pevkinim hrbtom prav hudomušen. Avtorici zaželimo čim več stalnega navdiha. A tudi malce bolj pronicljivih gostov, kajti simpatičen Erv ni ravno na nivoju. Rime z-menoj / ne boj / nocoj, … oh, no - kaj ni šlo kako drugače oziroma manj otročje? Leannejeva je sicer hčerka proslavljenega MZ Hektorja (iz Californie). Cinik bi dodal, da je Leya svojega ateja porazila že s prvim servisom. Ocena: 5



2. PTČ - Sončni kralji

V preletu je nov skrivnostni ljubljanski tandem Ptč. V soul-pop eksperimentu delujeta dva vokalista in producenta. Pred debelim letom sem se namenil na solistični koncert enega od njih in bil ob slišanem in videnem zelo pozitivno presenečen. Če bi izraz Pavla Panona Račana opisoval, se ne bi odrekel pojmu popevke. Toda s tem bi zelo verjetno večino zainteresirane javnosti bridko razočaral. Tudi Ptč imata uspešnično Sončni kralji dopadljivo razvaljano v formo popevke. A se v tej dogaja tudi marsikaj nepredvidljivega. Začetno se poleg Pavlovega in/ali petja druge ptčeve polovice Vala Fürsta ne dogaja kaj dosti več. Toda kar privlačen in izzivalen acappella uvod kasneje dozori v krasno - a še vedno nepredvidljivo - popevkarsko kombinatoriko. Besedilo je mestoma rapersko ostro. Pa saj je tudi zaključek nu-soularski, in to tiste sorte, ki jo najbrž odobravala tudi Yves Tumor in Tyler, The Creator. Ptč bo presenečenja, nekatera tudi veliko bolj radikalna, še nosil. Diši po naprednem. Ocena: 5 3. MRIGO & GHET ft. MITO - Bratu

Dvojni velenjski raperski bager s še eno izbranko z letošnjega albuma Še par življenjskih zdaj polaga na srce Bratu. Gosto besedno vratolomnost tako Mrigo tako kot pred njim tudi Ghetsprva usmerita v odkrite emocije - do dragih bližnjih. V resnici sta v bratskem odnosu glavna protagnonista sama. Pa ne samo ona. Pridruži se jima še Mito (Tekochee Kru), ki resnobno poemo dobrodošlo dopolni in popestri. Ritmični nastavek in celoto zvočno ozadje komada Bratu pristoji verzom, ki sčasoma razkrijejo, da gre za song, posvečen bedi in revščini, pa tudi ščepcu samohvale. Mizerija pa naj bo, kot je nakazano na koncu videa, povod za družbeni prevrat. Gheta že drugič v isti sezoni opazimo v spotu nastopati s pisalom kot rekvizitom. Vseeno imam občutek, da za popolno razumevanje naklepa ali zgodbe, ki jo raperska združba želi sporočiti v pričujočem kompletu, ta vključuje preveč kriptike. Ocena: 4 4. WILBUR SOOT - Your New Boyfriend

