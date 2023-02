Na podelitvi britanskih glasbenih nagrad dominiral Harry Styles.

Na Otoku so podelili britanske glasbene nagrade brit. Absolutni zmagovalec večera je bil pop zvezdnik Harry Styles , ki je slavil v vseh kategorijah, v katerih je bil nominiran. Domov je vzel glavno nagrado za umetnika leta, poleg tega pa še nagrade za album leta za ploščo Harry's House , pesem leta As It Was in najboljšo pop/r&b izvedbo.

Drugi veliki zmagovalec večera je bila indie rock skupina Wet Leg , ki je na sceno vstopila leta 2021 s singlom Chaise Longue . Prejela je nagradi za najboljšo britansko skupino in najboljšega debitanta. Od prav tako skupno štirih nominacij sta glasbenici ostali praznih rok za album leta ter v kategoriji rocka in alternativne glasbe, kjer so slavili The 1975 .

"Ta večer je bil zame res zelo poseben in nikoli ga ne bom pozabil," je v zahvalnem govoru povedal 29-letni Styles, pevec in tekstopisec, ki je pred tednom dni za svoj lani izdani album prejel tudi ameriškega grammyja. Zahvalil se je tudi svojim nekdanjim kolegom iz skupine One Direction .

Spomnimo, organizatorji britov so lani uvedli spolno nevtralni kategoriji za izvajalca leta in mednarodnega izvajalca leta, ki ne ločujeta več glasbenikov od glasbenic. Tako je nagrado za mednarodno izvajalko leta prejela ameriška zvezdnica Beyonce, nagradili pa so jo še v kategoriji najboljše mednarodne pesmi za skladbo Break My Soul. Beyonce se podelitve v Londonu ni udeležila, se je pa zahvalila prek video sporočila. Svojim oboževalcem je še sporočila, da se "vidijo na turneji", ki jo bo v podporo albumu Renaissance začela v maju.

Seznam nominirancev in zmagovalcev

Novinec leta

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Izvajalec leta

Central Cee

Fred Again

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Skupina leta

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Mednarodna skupina leta

Blackpink

Drake & 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C.

Gabriels

Najboljši pop/r&b izvajalec

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Najboljši rock izvajalec

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Najboljši dance izvajalec

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again

Najboljši hip hop/rap izvajalec

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carter

Stormzy

Mednarodni izvajalec leta

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

Mednarodna skladba leta

Beyoncé - Break My Soul

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Fireboy DML & Ed Sheeran - Peru

Encanto Movie - We Don't Talk About Bruno

GAYLE - abcdefu

Jack Harlow - First Class

Lizzo - About Damn Time

Lost Frequencies & Callum Scott - Where Are You Now

One Republic - I Ain't Worried

Taylor Swift - Anti-Hero

Album leta

The 1975 - Being Funny In A Foreign Language

Wet Leg - Wet Leg

Harry Styles - Harry's House

Stormzy - This Is What I Mean

Fred Again - Actual Life 3