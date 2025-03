Na podelitvi britanskih glasbenih nagrad slavila Charli XCX

V Londonu so podelili britanske glasbene nagrade brit, kjer je s petimi kipci slavila pevka Charli XCX. Premagala je konkurenco tudi v kategorijah za najboljšo izvajalko, pesem in album leta. Med dobitniki nagrad so bili še britanski izvajalci Ezra Collective, Sam Fender, Stormzy in The Last Dinner Party ter mednarodni izvajalci Sabrina Carpenter, Fontaines D.C. in Chappell Roan.

V Londonu so nagradili najboljše britanske in tuje glasbenike, ki so s svojo glasbo v preteklem letu najbolj navdušili. Zmagovalka večera je bila pevka Charli XCX, ki je slavila s petimi kipci. Na podelitvi se niso pozabili pokloniti niti oktobra tragično preminulemu Liamu Paynu, ki je zaslovel kot član skupine One Direction.

"Zelo sem vedela, da bo pesem, ki govori o spodnjem perilu, sedaj dobila tudi nagrado brit. To je pomembna stvar in prepričana sem, da tudi to nekaj pove o pisanju pesmi, a nisem čisto prepričana, kaj," je ob prevzemu nagrade za najboljšo pesem šaljivo dejala Charli XCX. 32-letnica, katere pravo ime je Charlotte Aitchison, je v šaljivem tonu nadaljevala tudi ob prevzemu drugih štirih kipcev, a je v zahvalnem govoru, ko je osvojila brit za najboljši album, povedala: "Včasih sem govorila, da nagrade niso pomembne, kar je bilo preprosto, saj do lanskega leta nisem bila za nič nominirana. Vedno sem se počutila kot outsiderka, še posebej v britanski glasbeni industriji, zato je dober občutek dobiti priznanje za ta album. Ničesar nisem spremenila. Kultura nas je očitno dohitela in si želi biti z nami na tej poti." Najpomembnejšo noč britanske glasbene industrije je v londonski Areni O2 gostil komik Jack Whitehall, ki je prireditev vodil že petič. SEZNAM NAGRAJENCEV: Izvajalec leta Charli XCX Beabadoobee Central Cee Dua Lipa Fred Again Jamie xx Michael Kiwanuka Nia Archives Rachel Chinouriri Sam Fender

Skupina leta Bring Me The Horizon Coldplay The Cure The Last Dinner Party Ezra Collective Album leta The Cure - Songs Of A Lost World Dua Lipa - Radical Optimism Ezra Collective - Dance, No One's Watching Charli XCX - Brat The Last Dinner Party - Prelude to Ecstasy Pesem leta Artemas - i like the way you kiss me The Beatles - Now And Then BL3SS x CamrinWatsin (feat. bbyclose) - Kisses Central Cee (feat. Lil Baby) - BAND4BAND Chase & Status / Stormzy - Backbone Coldplay - feelslikeimfallinginlove Dua Lipa - Training Season Ella Henderson (feat. Rudimental) -Alibi JADE - Angel Of My Dreams Charli XCX featuring Billie Eilish - Guess Jordan Adetunji- KEHLANI KSI (feat Trippie Redd) - Thick Of It Myles Smith - Stargazing Sam Ryder - You're Christmas To Me Sonny Fodera/Jazzy/D.O.D - Somedays

Novinec leta English Teacher Ezra Collective The Last Dinner Party Myles Smith Rachel Chinouriri Mednarodni izvajalec leta Adrianne Lenker Chappell Roan Asake Benson Boone Beyoncé Billie Eilish Kendrick Lamar Sabrina Carpenter Taylor Swift Tyler, The Creator Mednarodna skupina leta Amyl and The Sniffers Fontaines D.C. Confidence Man Future & Metro Boomin Linkin Park

Mednarodna pesem leta Benson Boone - Beautiful Things Beyoncé - Texas Hold 'Em Billie Eilish - Birds of a Feather Djo - End of Beginning Chappell Roan - Good Luck, Babe! Eminem - Houdini Hozier - Too Sweet Jack Harlow - Lovin On Me Noah Kahan - Stick Season Post Malone (Feat. Morgan Wallen) - I Had Some Help Sabrina Carpenter - Espresso Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) Taylor Swift (feat. Post Malone) - Fortnight Teddy Swims - Lose Control Tommy Richman - Million Dollar Baby

Najboljši alternativni/rock izvajalec Beabadoobee Sam Fender The Cure Ezra Collective The Last Dinner Party Najboljši dance izvajalec Becky Hill Charli XCX Chase & Status Fred again Nia Archives Najboljši pisec pesmi leta Charli XCX