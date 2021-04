Na podelitvi glasbenih nagrad brit v občinstvu 4000 ljudi

Podelitev nagrad brit bo povezoval komik Jack Whitehall, družbo pa mu bo delalo 4000 ljudi v občinstvu, ki jim ne bo treba nositi mask, prav tako jim ne bo treba ohranjati medsebojne razdalje. Potrebovali bodo le negativen izvid testa za covid-19.

Briti so se pridružili programu, s katerim želijo raziskati, kako bi lahko na varen način odprli prizorišča in dogodke. Del programa sta tudi nočni klub v Liverpoolu, ki bo 30. aprila in 1. maja gostil 3000 obiskovalcev na noč, in mestni koncert 2. maja, na katerem bo do 5000 obiskovalcev. Med sodelujočimi športnimi dogodki bo finalni nastop na nogometnem pokalu 15. maja z 21.000 gledalci.

Dobra polovica od 4000 vstopnic na podelitvi nagrad brit bo namenjena delavcem v zahvalo"za njihovo trdo delo in nesebično predanost". Preostalih 1500 vstopnic bodo porabili za nominirane glasbenike, njihove menedžerje in ekipe ter druge člane glasbene industrije in sponzorje. Dogajanje na prizorišču bo kar se da "običajno", saj bodo stregli tudi hrano in alkohol, navaja britanskiBBC.

Navzoče bodo po podelitvi pozvali, naj se ponovno testirajo na koronavirus, s čimer bodo zbrali dodatne dokaze o varnosti notranjih prizorišč, zmanjšani medsebojni razdalji in odsotnosti mask. Občinstvo bo moralo državni zdravstveni službi (NHS), pristojni za testiranje in sledenje okužb, priskrbeti kontaktne podatke, če bi po dogodku kdo slučajno imel pozitiven test na koronavirus.