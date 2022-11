Na podelitvi MTV EMA nagrad največkrat slavila Taylor Swift

V nemškem Düsseldorfu so podelili letošnje MTV EMA nagrade. Zmagovalka večera je bila Taylor Swift, ki je med drugim domov vzela kipec za najboljšo izvajalko, najboljši video in najboljšo pop izvajalko. Med prejemnike nagrad so se uvrstili še nekateri drugi svetovni zvezdniki, večer pa so zaznamovali tudi številni nastopi.

Pretekli konec tedna se je v nemškem Düsseldorfu odvila podelitev MTV EMA nagrad, ki sta jo vodila partnerja Rita Ora in Taika Waititi. Zmagovalka večera je bila štirikrat nagrajena Taylor Swift, ki je med drugim domov vzela kipec za najboljšo izvajalko in najboljši video, kipcev pa so se razveselili tudi raperka Nicki Minaj, David Guetta in Bebe Rexha ter Harry Styles. Večer so zaznamovali tudi številni nastopi. Oder so med drugim zavzeli aktualni evrovizijski zmagovalci iz Ukrajine, David Guetta in Bebe Rexha z uspešnico I'm Good (Blue), Muse, Ava Max, Stormzy in One Republic.

icon-expand Oder MTV VMA nagrad so zavzeli tudi aktualni evrovizijski zmagovalci Kaluš Orkestra. FOTO: Profimedia

Swiftova je v zahvalnem govoru nagovorila svoje zveste oboževalce in dejala, da vseh dosežkov niti za sekundo ne jemljem za samoumevne. "Nimate pojma, koliko mi pomeni, da je glasba moja kariera. Tako zelo vsa imam rada in zaradi vas se lahko z glasbo ukvarjam vsak dan. Najlepša hvala vsem." Letošnjo nagrado MTV EMA Generation Change Award so prejele tri Ukrajinke, Lina Deshvar, Anna Kutova in Anfisa Yankovina, in sicer za boj za pravice tistih, ki jih je prizadela humanitarna kriza v tej državi. MTV je nagrajence izbrala v sodelovanju s humanitarno neprofitno organizacijo Choose Love, ki zagotavlja pomoč in zagovorništvo beguncev po vsem svetu. Rdeča preproga MTV EMA nagrad Zmagovalka večera Taylor Swift je zmagoslavni večer proslavila v drzni toaleti, v kateri je pokazala svoje slavne dolge noge. Glasbenica Bebe Rexha je na rdečo preprogo stopila v ekstravagantni kreaciji in se z njo po mnenju nekaterih uvrstila na seznam najslabše oblečenih. Rita Ora je na rdeči preprogi pokazala veliko gole kože, odločila pa se je tudi za drzna ličila, ki so spominjala na trende iz 90. let prejšnjega stoletja. Podelitve nagrad se je udeležil tudi Ritin partner in filmski ustvarjalec Taika Waititi, ki je pred fotografe stopil v večni temni klasiki. V usklajenih temnih opravah sta se dogodka udeležila tudi David Hasselhoff in njegova soproga Hayley Roberts, ki sta večer zaznamovala s poljubom na rdeči preprogi.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right