Na podelitvi nagrad American Music Awards s sedmimi kipci slavila Billie Eilish

Po dveh letih premora so znova podelili American Music Awards. Tokrat je s sedmimi kipci slavila Billie Eilish, ki je nagrade pobrala v vseh kategorijah, v katerih je bila nominirana. Podelitev je v Las Vegasu vodila Jennifer Lopez, ki je zbrane navdušila tudi s svojo provokativno točko, posebne nagrade pa so dobili Janet Jackson, Rod Stewart in Zac Brown.

Janet Jackson je prejela nagrado ikona, Roda Stewarta so nagradili za življenjske dosežke, Zaca Browna pa so počastili z nagrado glas veteranov. Največ nominacij, kar 10, si je prislužil Kendrick Lamar, z osmimi mu je sledil Post Malone, po sedem pa so jih dobili Billie Eilish, Chappell Roan in Shaboozey.

Janet Jackson in Rod Stewart

Med nominiranci so bili še Bruno Mars, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, SZA in Taylor Swift. Kot velika zmagovalka je na koncu večera slavila Billie Eilish, ki je zmagala v kategorijah glasbenica leta, pesem leta in album leta. Pevka se podelitve ni udeležila, za nagrade pa se je zahvalila v videoposnetku, ki so ga predvajali na slovesnosti.

Novinka leta je postala Gracie Abrams, Eminem je Kendricka Lamarja premagal v kategorijah najboljšega moškega izvajalca hiphopa in za najljubši hiphop album. Beyoncé je slavila z najljubšim country albumom in kot country izvajalka, Post Malone pa je postal najljubši country izvajalec. SZA je domov odnesla kipca za najljubšo R&B izvajalko in najljubšo R&B pesem.

Jennifer Lopez je imela nekoliko provokativen nastop.

Poleg Lopez so med prireditvijo zbrane s svojimi točkami zabavali še Janet Jackson, Rod Stewart, Benson Boone, Gwen Stefani, Reneé Rapp, Blake Shelton in nekateri drugi. SEZNAM NAGRAJENCEV PO KATEGORIJAH Izvajalec leta:

Ariana Grande

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan Novinec leta:

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richman Album leta:

Beyoncé – Cowboy Carter

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX – Brat

Gracie Abrams – The Secret of Us

Future & Metro Boomin – We Don't Trust You

Kendrick Lamar – GNX

Post Malone – F-1 Trillion

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department Pesem leta:

Benson Boone – Beautiful Things

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Hozier – Too Sweet

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Post Malone & Morgan Wallen – I Had Some Help

Sabrina Carpenter – Espresso

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Teddy Swims – Lose Control

Jenet Jackson

Glasbeno sodelovanje leta:

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile'

Marshmello & Kane Brown – Miles On It

Post Malone & Morgan Wallen – I Had Some Help

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight Pesem družbenih omrežij:

Chappell Roan – Hot To Go!

Djo – End Of Beginning

Doechii – Anxiety'

Lola Young – Messy

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Tommy Richman – Million Dollar Baby Najljubši glasbenik na turneji:

Billie Eilish

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan Najljubši glasbeni video leta:

Benson Boone – Beautiful Things

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile'

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) Najljubši pop izvajalec:

Benson Boone

Bruno Mars

Hozier

Teddy Swims

The Weeknd Najljubša izvajalka leta:

Billie Eilish

Chappell Roan

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Taylor Swift Najljubši pop album:

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX – Brat

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department Najljubša pop pesem:

Benson Boone – Beautiful Things

Billie Eilish – Birds Of A Feather'

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Sabrina Carpenter – Espresso

Teddy Swims – Lose Control Najljubši country izvajalec:

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Post Malone

Shaboozey Najljubša country izvajalka:

Beyoncé

Ella Langley

Kacey Musgraves

Lainey Wilson

Megan Moroney

Dan + Shay

Najljubši country duet ali skupina:

Dan + Shay

Old Dominion

Parmalee

The Red Clay Strays

Zac Brown Band Najljubši country album:

Beyoncé – Cowboy Carter

Jelly Roll – Beautifully Broken

Megan Moroney – Am I Okay?

Post Malone – F-1 Trillion

Shaboozey – Where I've Been, Isn't Where I'm Going Najljubša country pesem:

Jelly Roll – I Am Not Okay

Koe Wetzel & Jessie Murph – High Road

Luke Combs – Ain't No Love In Oklahoma

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) Najljubši hiphop izvajalec:

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Tyler, The Creator

Najljubša hiphop izvajalka:

Doechii

Glorilla

Latto

Megan Thee Stallion

Sexyy Red Najljubši hiphop album:

Eminem – The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Future & Metro Boomin – We Don't Trust You

Gunna – One of Wun

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, The Creator – Chromakopia Najljubša hiphop pesem:

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Glorilla – TGIF

Glorilla & Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us'

Kendrick Lamar & SZA – Luther Najljubši R&B izvajalec:

Bryson Tiller

Chris Brown

Partynextdoor

The Weeknd

Usher Najljubša R&B izvajalka:

Kehlani

Muni Long

Summer Walker

SZA

Tyla Najljubši R&B album:

Bryson Tiller – Bryson Tiller

Partynextdoor – Partynextdoor 4 (P4)

Partynextdoor & Drake – $ome $exy $ongs 4 U

SZA – SOS Deluxe: Lana

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow Najljubša R&B pesem:

Chris Brown – Residuals

Muni Long – Made For Me

SZA – Saturn

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Tommy Richman – Million Dollar Baby Najljubši latino izvajalec:

Bad Bunny

Feid

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Becky G