Na podelitvi nagrad MTV VMA dominirala Lady Gaga

V New Yorku se je v nedeljo zvečer odvila podelitev nagrad MTV Video Music Awards, kjer je pričakovano slavila Lady Gaga, ki se je že pred podelitvijo ponašala z 12 nominacijami. Na svoj trenutek ni potrebovala čakati dolgo, slavila je že v prvi kategoriji, nagrado za izvajalko leta pa ji je z velikim nasmehom podelil Lenny Kravitz.
"Upam, da se boste med prebijanjem skozi kaos vsakdanjega življenja spomnili na pomen umetnosti svojega življenja," je dejala pevka in dodala: "To nagrado posvečam občinstvu. Zaslužite si oder, na katerem boste lahko sijali, in izrekam vam ves svoj aplavz. Hvala vam, Little Monsters, moji oboževalci, ker me vedno podpirate."
Zvezdnica je svoji bogati zbirki lovorik med večerom dodala še tri in tako s skupno štirimi srebrnimi kipci postala absolutna zmagovalka večera. Pevka je sicer prizorišče morala zapustiti predčasno, v slovitem Madison Square Gardenu se je namreč še isti večer odvil njen koncert, delček njega pa so imeli priložnost videti tudi obiskovalci podelitve nagrad MTV. V živo so namreč predvajali njen nastop s pesmima Abracadabra in The Dead Dance.
Glasbeni večer je sicer uspešno prepletal sedanjost s preteklostjo. Vse se je začelo že takoj na začetku, ko se je Doja Cat poklonila staremu MTV-ju, ko se je na velikem platnu pojavila oblečena kot Max Headroom, izmišljeni lik iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je bil oglaševan kot prvi 'računalniško generirani' voditelj na svetu. Nato je na odru zaigral slavni glasbenik Kenny G., ki je občinstvo arene UBS navdušil z uspešnico Jealous Type.
Nagrado za video leta je prejela Ariana Grande za singel Brighter days ahead, s pesmijo leta pa se ponašata ROSÉ in Bruno Mars, ki sta leto zaznamovala s hitom APT. Med drugim je slavila tudi Sabrina Carpenter, ki je zmagala v kategoriji najboljše pop izvajalke, ponaša pa se tudi z letošnjim albumom leta.
Zvezdnica je med večerom uspešno upravičila prestižni lovoriki, oboževalcem je postregla z zanimivim nastopom pesmi Tears. Na odru so jo spremljali plesalci, ki so nosili transparente, s katerimi so pozivali k podpori pravicam transspolnih oseb in se zavzemali za boj proti sovraštvu.
S čustvenim nastopom so se Aerosmithi in Yungblud poklonili pokojnemu Ozzyju Osbournu
Pred prejemom nagrad za karierne dosežke so nastopili tudi Mariah Carey, Ricky Martin in Busta Rhymes. Yungblud in Aerosmith pa so se združili v poklon pokojnemu rockerju Ozzyju Osbournu.
