Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Na podelitvi nagrad MTV VMA dominirala Lady Gaga

New York, 08. 09. 2025 08.05 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Lady Gaga je na podelitvi nagrad MTV VMA v New Yorku potrdila svoj status zvezdnice, saj je poleg 12 nominacij prejela kar štiri nagrade. V svojem govoru se je zahvalila oboževalcem Little Monsters, h katerim je odhitela kmalu po začetku dogodka, še isti večer se je v Madison Square Gardenu odvil njen veliki koncert, ki so ga imeli priložnost videti tudi obiskovalci arene UBS.

V New Yorku se je v nedeljo zvečer odvila podelitev nagrad MTV Video Music Awards, kjer je pričakovano slavila Lady Gaga, ki se je že pred podelitvijo ponašala z 12 nominacijami. Na svoj trenutek ni potrebovala čakati dolgo, slavila je že v prvi kategoriji, nagrado za izvajalko leta pa ji je z velikim nasmehom podelil Lenny Kravitz.

Lady Gaga
Lady Gaga FOTO: Profimedia

"Upam, da se boste med prebijanjem skozi kaos vsakdanjega življenja spomnili na pomen umetnosti svojega življenja," je dejala pevka in dodala: "To nagrado posvečam občinstvu. Zaslužite si oder, na katerem boste lahko sijali, in izrekam vam ves svoj aplavz. Hvala vam, Little Monsters, moji oboževalci, ker me vedno podpirate."

Zvezdnica je svoji bogati zbirki lovorik med večerom dodala še tri in tako s skupno štirimi srebrnimi kipci postala absolutna zmagovalka večera. Pevka je sicer prizorišče morala zapustiti predčasno, v slovitem Madison Square Gardenu se je namreč še isti večer odvil njen koncert, delček njega pa so imeli priložnost videti tudi obiskovalci podelitve nagrad MTV. V živo so namreč predvajali njen nastop s pesmima Abracadabra in The Dead Dance.

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz FOTO: Profimedia

Glasbeni večer je sicer uspešno prepletal sedanjost s preteklostjo. Vse se je začelo že takoj na začetku, ko se je Doja Cat poklonila staremu MTV-ju, ko se je na velikem platnu pojavila oblečena kot Max Headroom, izmišljeni lik iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je bil oglaševan kot prvi 'računalniško generirani' voditelj na svetu. Nato je na odru zaigral slavni glasbenik Kenny G., ki je občinstvo arene UBS navdušil z uspešnico Jealous Type.

Nagrado za video leta je prejela Ariana Grande za singel Brighter days ahead, s pesmijo leta pa se ponašata ROSÉ in Bruno Mars, ki sta leto zaznamovala s hitom APT. Med drugim je slavila tudi Sabrina Carpenter, ki je zmagala v kategoriji najboljše pop izvajalke, ponaša pa se tudi z letošnjim albumom leta. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je med večerom uspešno upravičila prestižni lovoriki, oboževalcem je postregla z zanimivim nastopom pesmi Tears. Na odru so jo spremljali plesalci, ki so nosili transparente, s katerimi so pozivali k podpori pravicam transspolnih oseb in se zavzemali za boj proti sovraštvu.

S čustvenim nastopom so se Aerosmithi in Yungblud poklonili pokojnemu Ozzyju Osbournu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred prejemom nagrad za karierne dosežke so nastopili tudi Mariah Carey, Ricky Martin in Busta Rhymes. Yungblud in Aerosmith pa so se združili v poklon pokojnemu rockerju Ozzyju Osbournu.

Lady Gaga MTV VMA Nagrade Glasba Nominacije
Naslednji članek

Kako dobro gresta skupaj tango in balet?

SORODNI ČLANKI

Razkriti prvi nastopajoči na letošnji podelitvi nagrad VMA

Rdeča preproga MTV VMA nagrad: tančice, čipke, resice in gola koža

Podelitev MTV VMA nagrad dokazala, da je glasbena industrija še vedno na vrhuncu

Kateri nastop na podelitvi nagrad VMA je najbolj ikoničen?

Podelitev MTV VMA nagrad bo vodila raperka Megan Thee Stallion

Katy Perry dobitnica posebne nagrade za svojo dolgoletno uspešno kariero

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215