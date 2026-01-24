Naslovnica
Glasba

Na pomoč otrokom na vojnih območjih tudi številni glasbeni zvezdniki

London, 24. 01. 2026 10.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Arctic Monkeys (INmusic festival 2013, 2. dan) - 29

Minulega novembra so se v enem najbolj znanih glasbenih studiev na svetu na Abbey Roadu v Londonu zbrali svetovni glasbeni zvezdniki, vsi s ciljem, da s svojo glasbo pomagajo otrokom na vojnih območjih. Album Help 2 bo naslednik legendarnega HELP iz leta 1995.

Glasbeniki so že večkrat v zgodovini dokazali, da njihovo delo združuje tudi za dober namen. Lani so se največji zvezdniki s sveta glasbene industrije združili v enem največjih koncertov zadnjih let, ko so zbirali sredstva za pomoč prizadetim v požarih, ki so divjali po Kaliforniji, novembra pa so nekateri med njimi odpotovali v London, kjer so posneli album Help 2.

Gre za naslednika legendarne plošče HELP iz leta 1995, ki je nastala v sodelovanju z organizacijo War Child, ki pomaga otrokom na vojnih območjih. Tokrat je za produkcijo poskrbel James Ford, pri 23 pesmih, kolikor jih šteje, pa so sodelovali številni glasbeniki, ki trenutno veljajo za najbolj priljubljene indie rock izvajalce.

Ob Arctic Monkeys, katerih pesem Opening Night je že dostopna na vseh pretočnih platformah, na albumu sodelujejo še Anna Calvi, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons iz skupine Portishead, Big Thief, Black Country, New Road, Cameron Winter, Damon Albarn in Graham Coxon skupine Blur, Depeche Mode, Dove Ellis, Ellie Rowsell iz skupine Wolf Alice, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Grian Chatten iz skupine Fontaines D.C., Greentea Peng, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg, ikonični Johnny Marr skupine The Smiths in Young Fathers.

"Ko nas je James Ford poklical in vprašal, ali bi sodelovali pri albumu Help 2, smo zbrali ideje za pesem in jo posneli v studiu na Abbey Roadu. Ponosni smo, da lahko podpremo neprecenljivo delo organizacije War Child in upamo, da bo album s sredstvi pomagal otrokom, ki živijo na vojnih območjih," so ob izidu pesmi v izjavi zapisali Arctic Monkeys.

30 let po izidu albuma Help

Album bo izšel več kot 30 let pozneje, ko so se pod vodstvom Briana Ena zbrali Oasis, Blur, Radiohead, Orbital, Portishead, Massive Attack, Suede, Sinéad O'Connor, Manic Street Preachers, The Boo Radleys in nekateri drugi glasbeniki. S kompilacijo Help so zbrali 1,4 milijona evrov, prodali pa so ga v več kot 700.000 izvodih. Sledili so mu drugi albumi z dobrodelno noto: leta 2002 1 Love, leta 2003 Hope, leta 2005 Help!: A Day in the Life in leta 2009 War Child Presents Heroes.

Dobrodelna organizacija z zbranimi sredstvi pomaga pri zaščiti, izobrazbi in podpori duševnega zdravja otrok na vojnih območjih, tokrat so to v Palestini, Ukrajini, Sudanu, Siriji in drugod.

Razlagalnik

War Child je mednarodna dobrodelna organizacija, ki se osredotoča na pomoč otrokom, ki so jih prizadele vojne in oboroženi konflikti. Njihovo delo vključuje zagotavljanje psihosocialne podpore, izobraževanja, zaščite in pomoči pri obnovi življenj otrok v vojnih območjih. Sodelujejo z lokalnimi partnerji in prizadetim otrokom nudijo nujno potrebno pomoč, da bi jim omogočili varnejše in boljše življenje, ter jim pomagali prebroditi travme, ki jih povzročijo vojne.

James Ford je priznani britanski glasbeni producent in glasbenik, znan po svojem delu z nekaterimi najbolj vplivnimi sodobnimi indie rock skupinami. Najbolj je znan kot bobnar in producent skupine Simian Mobile Disco ter kot producent za skupine, kot so Arctic Monkeys, Florence + The Machine, Haim in Depeche Mode. Njegov produkcijski slog pogosto združuje elektronske elemente z organskimi zvoki, kar daje glasbi edinstveno teksturo.

Abbey Road Studios so legendarni snemalni studii v Londonu, ki so postali znani po tem, da so v njih posneli številne ikonične albume v zgodovini popularne glasbe. Najbolj so povezani s skupino The Beatles, ki je tam posnela večino svojih del, vključno s slavnim albumom z naslovnico, ki prikazuje skupino, kako prečka ulico Abbey Road. Skozi leta so v teh studiih ustvarjali tudi številni drugi umetniki, kot so Pink Floyd, Oasis, U2, Radiohead in Adele, kar jih uvršča med najpomembnejše in najbolj spoštovane snemalne lokacije na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
SZA subtilno povzdigne odločno raperko Doechii

Anika Horvat odpira vrata sanjam in novemu albumu

