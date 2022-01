Na posthumnem albumu pevke Aaliyah zgolj moški izvajalci

Več kot dve desetletji po smrti nikoli pozabljene pevke bo izšel glasbeni izdelek, na katerem bodo njene skladbe zapeli izključno moški izvajalci. To dejstvo je razburilo njene številne oboževalce, ki bi na njihovem mestu raje videli temnopolte pevke, na katere je glasbeno ustvarjanje nadarjene zvezdnice močno vplivalo.

Težko pričakovani posthumni album pevke Aaliyah, ki je umrla 25. avgusta 2001, bo luč sveta ugledal že ta mesec. Izdelek, poimenovan Unstoppable, že sedaj buri duhove. Njeni oboževalci so namreč izredno kritični do odločitve, da vse skladbe zapojejo izključno moški glasbeni izvajalci. Ti so že znani, svoj glasbeni delež bodo prispevali tudi Chris Brown, Snoop Dogg, Drake, Ne-Yo, Future in the Weeknd.

icon-expand Aaliyah (16. januar 1979 - 25. avgust 2001) FOTO: Profimedia

''Predstavljajte si, da lahko ustvarjate nov album pevke Aaliyah s celotno generacijo izjemnih žensk, ki jih je pevka navdihnila (to so Ciara, Teyana, Tinashe, Normani, Jhene, CxH, H.E.R., Sevyn itd.), vendar se raje odločite, da se bodo na albumu znašli Snoop, Ne-Yo, Future in drugi ... grozno,'' je na Twitterju zapisal eden od razburjenih komentatorjev. ''Pri izdelku ne sodeluje niti ena ženska? To je neverjetno. Želim si prisluhniti, ker gre za Aaliyah, vendar v resnici tega sploh ne želim slišati!'' je bil iskren poklapan oboževalec.

Zvesti privrženci pokojne zvezdnice so bili razočarani že v preteklem mesecu, ko je izšla do sedaj edina pesem z albuma. Pri skladbi Poison je sodeloval ravno the Weeknd. Hitro so jo označili za nekaj najslabšega, kar so kadar koli slišali. Ti so bili razočarani že leta 2011, ko je del njene pesmi Rock the Boat uporabil v svojem singlu What You Need, strinjali so se, da je tovrstna uporaba njene glasbe nesmiselna.

Razočaranje pa je prineslo tudi sodelovanje Chrisa Browna. Njegovo nasilniško preteklost so simbolično povezali z Aaliyahino zvezo z R. Kellyjem, ki se trenutno nahaja v zaporu zaradi številnih prestopkov. ''Namesto temnopoltih izvajalk so se odločili za kopico napadalcev in zlorabljevalcev? Ogabno, glede na vse, kar je prestala v življenju,'' se je razjezil eden od gorečih oboževalcev.

icon-expand Pri glasbenem izdelku je sodeloval tudi Snoop Dogg. FOTO: Profimedia