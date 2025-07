Požar na Tomorrowlandu: pogorel glavni oder, usoda festivala ni znana

V tem trenutku še ni znano, ali bo požar vplival na potek festivala, ki bi se moral začeti ta konec tedna. Na uradni spletni strani so potrdili, da je bil glavni oder "močno poškodovan", a da v požaru ni poškodovanih. Kamp bodo, kot predvideno, odprli v četrtek, iščejo pa rešitve za izvedbo prvega festivalskega vikenda.

So pa organizatorji fesitvala sporočili tudi, da so se po začetku požara pojavila lažna sporočila o odpovedi festivala. "To so lažne novice," so sporočili.